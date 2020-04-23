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Ünlü koronavirüs doktorunun sevinç mesajı

Gazetesi'nden 'nın haberine göre, ’de Kovid-19 hastalığından kurtulanların sayısında artış yaşanıyor. Doç. Dr. da Kovid-19 hastalığına yakalanan ve durumu kritik olan bir hastasının bugün iyileşerek taburcu olduğunun müjdesini sosyal medyadan verdi. Altundağ, “Bugün benim için çifte bayram oldu. Kovid-19’lu olan hastamızı daha taburcu ettim. Hastanemizde tüm meslektaşlarımla birlikte bu sevinci yaşadık” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2020
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ÜNLÜ KORONAVİRÜS DOKTORUNUN SEVİNÇ MESAJI

'de koronavirüsten kaynaklı Kovid-19 hastalığından iyileşenlerin sayısı bugüne kadar 16 bin 477 kişiye ulaştı.

Birçok koronavirüs vakası ile ilgilenen Kulak, Burun, Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. da koronavirüsten kaynaklı Kovid-19 hastalığına yakalanan bir hastasının bugün iyileşerek taburcu olduğunun müjdesini sosyal medyadan verdi.

BUGÜN BENİM İÇİN ÇİFTE BAYRAM OLDU

Doç Dr. Altundağ, hesabından şöyle dedi: "Bugün benim için çifte bayram oldu. İlk geldiğinde çok kötü durumda olan, oksijen satürasyonu çok düşük ve akciğer filminde ileri derecede sorunları tespit ettiğimiz bir #covid19'lu hastamızı daha taburcu ettim. Hastanemizde tüm meslektaşlarımla birlikte bu sevinci yaşadık."

(DAMLA KAYA - SABAH)

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