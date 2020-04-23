İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 464 ölüm
Son dakika haberi... İtalya'da son 24 saatte 464 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüsten can kaybı 25 bin 549'a ulaştı.
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