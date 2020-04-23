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İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 464 ölüm

Son dakika haberi... 'da son 24 saatte 464 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüsten can kaybı 25 bin 549'a ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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İTALYA'DA SON 24 SAATTE 464 ÖLÜM

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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