Karabük'te koronavirüs nedeniyle köylere giriş çıkışlar 4 gün sınırlandırıldı
Karabük Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Karabük ve ilçelerine bağlı bütün köylere, 4 gün giriş ve çıkışlarda sınırlama getirildi.
Karabük ve ilçelerine bağlı bütün köylere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 gün giriş ve çıkışlarda sınırlama getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının artmasını engellemek için İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren 4 gün il ve ilçelere bağlı bütün köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İl ve ilçelere bağlı tüm köylere bugün saat 17.00'den 26 Nisan Pazar günü saat 24.00'e kadar tüm giriş ve çıkışlar durduruldu. Köylerimizde ikamet eden ve hafta sonu çalışmak zorunda olan kamu ve özel sektör çalışanlarının çalışma belgelerini göstermeleri kaydıyla giriş ve çıkışlarına izin verilmesine, il ve ilçe merkezi köylerinde tarım ve hayvancılık yapan ya da arıcılık faaliyeti ile uğraşan vatandaşlarımızın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alacakları izin belgesi ile giriş ve çıkışlarına izin verilmesine, zorunlu sağlık randevusu olanların giriş ve çıkışlarına izin verilmesine, köylerimizden herhangi birinde bu süre zarfında vefat olayı yaşanması halinde cenaze defin işlemlerinde görevli olanların ve cenaze yakınlarının köye giriş ve çıkışlarına izin verilmesine karar verilmiştir."
Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin devamı ile ilgili köy dışından alınan hizmetlerin sürdürülmesi için gerekli teknik ekipmanın ve görevlilerin zirai ilaçlama faaliyetleri, veterinerlik hizmetleri ve benzeri işler için giriş ve çıkışa da izin verileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Elektrik ve su arızası gibi durumlarda köye çağrılmak zorunda kalınan teknik personelin çalışma belgesini ibraz etmek kaydıyla giriş ve çıkışına izin verilmesine, köylere ekmek, pide ve ambalajlı su servisi yapan fırın, su dağıtım firması gibi işletmelerin görevlilerinin giriş ve çıkışına izin verilmesine, köyde yaşayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması için muhtar ve uygun gördüğü en fazla 5 kişiyle ve Vefa Sosyal Destek hizmetleri çalışanlarının görevlendirilmesine ve bu görevlilerin köye giriş çıkışlarına izin verilmesine karar verilmiştir."
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