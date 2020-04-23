Bunu da rant kapısına dönüştürdüler! Polis tek tek ortaya çıkardı

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenler Otogar Polis Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisindeki bir otobüs firmasının yolcularına 'sahte seyahat izin belgesi' düzenlediği bilgisine ulaştı.

YOLCU SANDIKLARI POLİS MEMURUNA SAHTE SEYAHAT İZİN BELGESİ DÜZENLEYEREK...

Bu bilgi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yolcu gibi davranarak otobüs firmasının yetkililerine seyahat izin belgeleri olmadığını ve Ağrı'ya gitmek istediklerini söyledi. Otobüs firması çalışanları, yolcu sandıkları polis memuruna sahte seyahat izin belgesi düzenleyerek, otogar dışındaki benzin istasyonuna gelmesini ve otobüsün oradan kalkacağını söyledi.

7 OTOBÜS FİRMASI YETKİLİSİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Salı günü öğlen saatlerinde otobüsün İstanbul'dan Ağrı'ya hareket edeceği sırada polis ekipleri otobüse operasyon düzenledi. Otobüste bulunan 23 yolcuya sahte seyahat izin belgesi düzenlendiği belirlenirken, bilet ve sahte seyahat izin belgesinin 600 liraya satıldığı tespit edildi. Otobüsteki 23 yolcu otobüsten indirilirken, 7 otobüs firması yetkilisi hakkında adli işlem yapıldı.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde polis ekiplerinin şehirlerarası yolculuk yapacak olan kişilerin ve firmaların gerekli belgelerini kontrol ettiğini bilen otobüs firması yetkilileri resmi belgede sahtecilik yaparak polisi atlatmaya çalışsalar da polisin dikkati sayesinde yakalandılar.

Otobüs firması yetkililerinin bilet sattığı yolcularına ' polis otogardan otobüs ile çıkış yapmaya izin vermiyor o yüzden benzin istasyonundan hareket ediyoruz' dediği öğrenildi. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 otobüs firması yetkilisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.