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Çığ faciasından 3 ay sonra minibüse ulaşıldı

’dan Bahçesaray ilçesine giderken kara saplanan ve yolcuları başka minibüs ile ilçeye götürüldükten sonra düşen çığın altında kalan minibüse, 3 ay sonra ulaşıldı. Karın erimesiyle birlikte bölgeye giden sürücü ve yolcular, halen büyük kısmı kar altında olan minibüsten eşyalarını aldı.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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ÇIĞ FACİASINDAN 3 AY SONRA MİNİBÜSE ULAŞILDI

Hüseyin Ece yönetimindeki yolcu minibüsü, yaklaşık 3 ay önce 'dan Bahçesaray ilçesine gitmek için yola çıktı. 3 bin rakımlı Karapet geçidinde ise kara saplandı. Jandarmadan yardım isteyen Ece ve yolcular, başka bir minibüs ile Bahçesaray'a ulaştırıldı. Bir süre sonra ise minibüsün bulunduğu bölgeye çığ düştü. Minibüs kar kütleleri altında kaldı.

3 AY SONRA ULAŞILDI

Havanın ısınmasıyla birlikte bölgeye giden Hüseyin Ece ve yolcular, yaklaşık 3 ay sonra minibüse ulaşmayı başardı. Büyük kısmı halen kar altında olan minibüste kalan yolcuların eşyaları, başka bir araca aktarıldı.

Yetkililerden minibüsün kurtarılmasını isteyen yolculardan Talip İlbe, "Yetkililerden yardım istiyoruz. Yaklaşık üç aydır minibüs, kar kütleleri altında. Birçok eşyamızda minibüsün içerisinde. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. El birliği ile minibüsün çıkarılmasını istiyoruz" dedi

Öte yandan yaklaşık 3 aydır kapalı olan Van-Bahçesaray Karayolu'nun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri gece-gündüz çalışıyor.

Van - Bahçesaray Karayolu'nda 4 Şubat ve 5 Şubat günleri 2 ayrı çığ düşmüş, 42 kişi yaşamını yitirirken, 84 kişi yaralı kurtarılmıştı.

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Son dakika: Van'da ikinci çığ olayı: 33 şehit SON DAKİKA: VAN'DA İKİNCİ ÇIĞ OLAYI: 33 ŞEHİT
Son dakika: Van'da arama kurtarma çalışması yapan ekibin üzerine çığ düştü SON DAKİKA: VAN'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI YAPAN EKİBİN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ
Son dakika: Van'da minibüsün üzerine çığ düştü SON DAKİKA: VAN'DA MİNİBÜSÜN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

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