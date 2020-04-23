Çığ faciasından 3 ay sonra minibüse ulaşıldı
Van’dan Bahçesaray ilçesine giderken kara saplanan ve yolcuları başka minibüs ile ilçeye götürüldükten sonra düşen çığın altında kalan minibüse, 3 ay sonra ulaşıldı. Karın erimesiyle birlikte bölgeye giden sürücü ve yolcular, halen büyük kısmı kar altında olan minibüsten eşyalarını aldı.
Hüseyin Ece yönetimindeki yolcu minibüsü, yaklaşık 3 ay önce Van'dan Bahçesaray ilçesine gitmek için yola çıktı. 3 bin rakımlı Karapet geçidinde ise kara saplandı. Jandarmadan yardım isteyen Ece ve yolcular, başka bir minibüs ile Bahçesaray'a ulaştırıldı. Bir süre sonra ise minibüsün bulunduğu bölgeye çığ düştü. Minibüs kar kütleleri altında kaldı.
3 AY SONRA ULAŞILDI
Havanın ısınmasıyla birlikte bölgeye giden Hüseyin Ece ve yolcular, yaklaşık 3 ay sonra minibüse ulaşmayı başardı. Büyük kısmı halen kar altında olan minibüste kalan yolcuların eşyaları, başka bir araca aktarıldı.
Yetkililerden minibüsün kurtarılmasını isteyen yolculardan Talip İlbe, "Yetkililerden yardım istiyoruz. Yaklaşık üç aydır minibüs, kar kütleleri altında. Birçok eşyamızda minibüsün içerisinde. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. El birliği ile minibüsün çıkarılmasını istiyoruz" dedi
Öte yandan yaklaşık 3 aydır kapalı olan Van-Bahçesaray Karayolu'nun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri gece-gündüz çalışıyor.
Van - Bahçesaray Karayolu'nda 4 Şubat ve 5 Şubat günleri 2 ayrı çığ düşmüş, 42 kişi yaşamını yitirirken, 84 kişi yaralı kurtarılmıştı.
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