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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den THY'ye büyük övgü

Son dakika haberi... Devlet Başkanı , Ukrayna’da ulusal bir hava yolu şirketi kurmak istediklerini belirterek, “Bu benim hayalim; () seviyesinde modern bir hava yolu şirketi kurmak.” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY'DEN THY'YE BÜYÜK ÖVGÜ

Devlet Başkanı , Ukrayna'da ulusal bir hava yolu şirketi kurmak istediklerini belirterek, "Bu benim hayalim; () seviyesinde modern bir hava yolu şirketi kurmak." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna 24 adlı kanalda yayınlanan mülakatta, Ukrayna'da yeni bir ulusal hava yolu şirketi kurmaya yönelik planlarını anlattı.

Ukrayna merkezli Antonov şirketinin büyük ve çok sayıda sağlayan bir şirket olduğuna işaret eden Zelenskiy, "Ancak son yıllarda burada tek bir uçak üretilmedi. Uçakların neden iç hatlarda kullanılmadığını anlamıyorum." diye konuştu.

Antonov tarafından üretilen uçakların daha fazla kullanılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Öncelikle devlete ait bir hava yolu şirketi kurmamız gerekiyor. Bu benim hayalim; Türk Hava Yolları (THY) seviyesinde modern bir hava yolu şirketi kurmak." dedi.

Ukrayna devletinin söz konusu proje için bütçe ayırmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, "Ulusal hava yolu şirketini kurduktan sonra Antonov şirketimize sipariş verip çok sayıda istihdam yaratacağız." şeklinde konuştu.

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