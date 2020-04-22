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Türk bayrağı 'dünyanın en güzel bayrağı' anketinde zirvede

internet sitesi '' anketi başlattı. "Kalbinizle değil, aklınızla oy kullanmaya çalışın" notuyla başlatılan ankette 1. sıradaki yerini koruyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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TÜRK BAYRAĞI 'DÜNYANIN EN GÜZEL BAYRAĞI' ANKETİNDE ZİRVEDE

İspanyol spor gazetesi 'nın internet sitesinde başlattığı "" anketinde Türkiye, 4. günde 335 bin 800 oyla zirvede bulunuyor.

DÜNYANIN EN GÜZEL BAYRAĞI

İspanya'da günlük olarak yayımlanan spor gazetesi Marca, internet sitesi üzerinden geçtiğimiz 17 Nisan'da "Dünyanın en güzel bayrağı" temalı anket başlattı. "Kalbinizle değil, aklınızla oy kullanmaya çalışın. Sonuç ne olacak?" ifadeleriyle başlatılan ankette 42 ülke yer alırken, 335 bin 800 oyla 1. sırada yerini koruyor.

İnternet üzerinden yapılan ankette İspanya 51 bin 900 oy ile 2., ABD 12 bin 600 oyla 3., Brezilya 10 bin 400 oyla 4. ve Güney Afrika ise 8 bin 200 oyla 5. sırada yer alıyor.

ankette ilk 10'da yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Meksika, İngiltere, Uruguay, Kanada ve Kenya olarak sıralandı. Anketin son sırasında bin 100 oy ile Polonya bayrağı bulunuyor.

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