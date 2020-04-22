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Tokat'ta FETÖ'den aranan kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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FETÖ'DEN ARANIYORDU! YAKAYI ELE VERDİ

'ta Fetullahçı Terör Örgütü (/) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişi polis ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı.

'taki adli mercilerce hakkında yakalama kararı bulunan O.K'yi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada kent merkezinde yakaladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan O.K, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

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