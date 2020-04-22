Son dakika: Muğla Datça'da korkutan deprem! 22 Nisan Kandilli, AFAD son depremler
Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.28 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 22 Nisan son depremler listesi...
Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 09.05'te yerin 9.28 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.04.22 09:11:23 38.3725 39.1093 5.0 -.- 0.9 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.22 08:42:21 38.4140 39.0848 5.8 -.- 2.3 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.22 07:48:25 37.6983 26.9670 3.4 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.22 07:47:55 37.6655 26.9582 4.4 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.22 07:38:32 38.1850 38.7258 16.2 -.- 2.0 -.- KORME-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.22 06:41:22 36.4875 35.4442 9.1 -.- 1.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.22 05:34:24 38.5003 39.4765 15.6 -.- 1.8 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.04.22 05:33:03 34.4262 26.4492 15.5 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.22 05:23:57 37.6783 26.9988 6.8 -.- 2.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.22 04:53:02 39.1378 27.8362 7.3 -.- 1.6 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.22 04:31:09 38.2325 38.7333 7.8 -.- 2.3 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.22 03:36:08 36.9948 34.5690 7.4 -.- 1.5 -.- GOZNE-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2020.04.22 02:54:28 40.1868 28.2037 7.7 -.- 1.7 -.- SULTANIYE-KARACABEY (BURSA) İlksel
2020.04.22 01:40:06 39.1340 29.0552 5.4 -.- 2.5 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.04.22 00:21:41 35.1633 28.0302 5.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.22 00:16:51 38.5402 39.2367 13.5 -.- 1.3 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2020.04.21 23:33:11 38.5023 39.3493 15.0 -.- 2.0 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.21 21:33:17 35.1668 28.0180 9.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.21 18:48:08 36.9985 28.8430 10.2 -.- 2.6 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.04.21 18:10:27 38.9942 27.8512 13.3 -.- 2.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
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