Corona virüs ile savaşıyorlar! Baş kahramanlar konuştu...
Sağlık sistemimizin kalitesi sorgulanamaz. 17 yılda sağlıkta dönüşüm için yapılan yatırımlar en kötü senaryolar karşısında bile hazırlıklı olmamızı sağladı. Pandemiyle mücadele bilinçli yönetiliyor. Koronavirüs vakalarıyla temasın en sıcak noktasında virüsle mücadeleyi yöneten 3 pandemi hastanesinin başhekimleri önemli açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs vakalarıyla temasın en sıcak noktasında virüsle mücadeleyi yöneten 3 pandemi hastanesinin başhekimleri SABAH'a konuştu. İşte sağlıkta 17 yıllık dönüşümün Türkiye'yi diğer ülkelerin önüne geçirdiğini söyleyen başhekimlerin pandemiyle mücadele süreciyle ilgili değerlendirmeleri;
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit:
Türkiye sağlıkta dönüşüm kapsamında sağlığa yaptığı yatırımların faydasını bu salgında gördü. Muazzam bir sistemimiz var. Hastanelerin SSK dönemini hatırlıyorum da onunla kıyaslanamayacak kadar muazzam olan sistemimiz daha da gelişerek, ABD ve Avrupa'yı bile salgınla mücadelede geride bıraktı. Hastanelerimizin, hekimlerimizin, sağlık sistemimizin kalitesi sorgulanamaz bile. Sağlıkta sosyal devlet anlayışında ABD'den ve Avrupa'dan çok daha iyiyiz. Yoğun bakım yataklarımızın sayısının çok olması ve solunum cihazlarımızın sayısının yeterli olması ülkemizde salgının çok iyi yönetilmesini sağladı ve ülkemizi diğer ülkelere göre avantajlı hale getirdi.
DESTANSI MÜCADELE VERDİK
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiğit:
Koronavirüs salgınını yönetmede ülke olarak destansı bir mücadele verdik. Türk doktorlar salgını nasıl tedavi ettiklerini bilimsel yayın olarak yayımladıkça bu destansı mücadele daha iyi anlaşılacak. Sağlıkta dönüşümle 17 yıldır sağlığa yaptığımız yatırımlarla en kötü senaryoya bu şekilde hazırlanmamız bizi başarıya götürüyor. Kişiye özel uygulanan ilaç tedavileri ile de bakanlık nazarında hastamızın sosyal statüsü ne olursa olsun her birey aynı statüde sosyal sağlık sisteminden yararlandı. Hizmetini gördü ve VIP hizmet aldı, alıyor. Sağlıkta dönümüşümle 17 yıldır hazırlandık böyle bir kötü senaryoya. Hastane odalarımız komple değişti. Eski koğuş sistemleri olsa bu iş böyle olmazdı. Yeni hastaneler yapıldı. Bakanlık virüsün ülkeye geç girmesi için çok önemli tedbirler aldı. Virüs girdikten sonra da filyasyon çok güçlü tutuldu. Diğer ülkeler gibi hasta kötüleşince hastayı hastaneye almadık. Ekipmanlarımız çok iyi. Kendi laboratuvarlarımız var. Kendi test kitimizi oluşturduk. Bu hastalıkta akciğer tutulumunu görmek açısından tomografi cihazı çok önemliydi. Bir dönem ne kadar fazla tomografi cihazımız olduğu konusunda bazı kesimlerce eleştirilmiştik.
ERKEN ÖNLEM VE ŞEFFAFLIK
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastenesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez:
Avrupa ve ABD'yi görünce korktuk. Ama ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın bilimsel kurul ile çalışması, erken alınan önlemler, şeffaflık ve hazırladıkları tedavi rehberleri salgını iyi yönetmemizi sağladı. Ülkemiz bu süreci çok iyi yönetti. Oldukça kontrollü ve iyi bir durumdayız.
Sabah
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