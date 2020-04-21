21 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri NBA oyuncusu Jaylen Brown'dan ABD sağlık sistemine eleştiri: Eşitsizliği gözler önüne seriyor

NBA oyuncusu Jaylen Brown'dan ABD sağlık sistemine eleştiri: Eşitsizliği gözler önüne seriyor

SPOR
Giriş Tarihi: 21.04.2020
ABONE OL
BROWN'DAN ABD SAĞLIK SİSTEMİNE SERT SÖZLER!

Amerikan () takımlarından forması giyen , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık sisteminin 'deki eşitsizliği gözler önüne serdiğini söyledi.

Brown, için yazdığı yazıda, "Ben bu yazıyı yazana kadar sadece 'de 30 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Bu yürek burkucu rakamdaki Afro-Amerikalıların oranı endişe verici ve çok fazla. Sağlık sistemimiz, bu güzel milletin kuruluşundan bu yana maruz kaldığı eşitsizliği gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin tıbbi kaynaklarının yetersiz kaldığını belirten 23 yaşındaki guard, " rakamlarının da bütün zamanların en yüksek derecesine ulaştığı iddia ediliyor. Herkesin en yakınlarını koruma dürtsüne anlam verebiliyorum. Ancak, eğer durumunuz iyiyse sizin kadar şansı olamayan komşu veya arkadaşlarınıza da el vermenizi tavsiye ediyorum." yorumunu yaptı.

Yazıyı yazma amacının insanları bir araya getirebilmek olduğunu aktaran ABD'li basketbolcu şöyle devam etti:

"Sosyal mesafe kapsamında kendimizi ve ailemizi dış dünyadan izole etmek kolay. Ben sizi bunun tersini yapmaya davet ediyorum. Yerel gıda bankalarına, evsizlerin yaşadığı barınaklara ve sizlerden daha az şanslı olan insanlara bağış yapın. Bu süre zarfında sağlık çalışanlarına ve diğer çalışmak zorunda olan adı duyulmamış kahramanlara kaynak ayırın. Sağlık çalışanlarının ailelerini veya ailesinden birisini kaybeden ihtiyaç sahiplerini unutmayın."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA