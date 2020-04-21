Son dakika: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin'den koronavirüs görüşmesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede iki liderin yeni tip koronavirüs pandemisini ele aldıkları belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele yanında ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.
Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesinde Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldıkları ve enfeksiyonla mücadelede ortak çabayı artırmaya hazır oldukları konusunda birbirlerini bilgilendirdikleri ifade edildi.
Türkiye'nin Rusya'da ve Rusya'nın Türkiye'de kalan vatandaşlarının tahliyesine yönelik iş birliğinin de görüşüldüğü belirtilen açıklamada, iki liderin ayrıca İdlib bölgesindeki durumu istikrara kavuşturmak için 5 Mart tarihli Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundukları bilgisi yer aldı.
Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasının önemine vurgu yapan Erdoğan ve Putin'in, iki ülke arasındaki nükleer, tarım ve ulaşım sektörlerindeki ortak projeleri de masaya yatırdığı kaydedildi.
Açıklamada, iki liderin, farklı seviyelerde temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Libya ve Suriye'de neler oluyor?
- Başkan Erdoğan imzaladı! İstanbul'da iki mahalle riskli ilan edildi
- AK Partili vekillerden 7 milyon lira destek!
- Son dakika: TBMM Başkanı Şentop A Haber'de soruları yanıtladı
- İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı İstanbul’da
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
- Saldırıya uğramıştı! CHP'li başkan ilk kez konuştu
- O ülkede OHAL bir ay uzatıldı
- Başkan Erdoğan'dan flaş koronavirüs açıklaması
- Başkan Erdoğan onayladı! Flaş idari izin kararı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...
- ŞOK 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak?
- Zabıta memuru alım ilanı yayımlandı! 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler?
- Son dakika: Vatandaşlar İBB’ye isyan etti! 70 gündür Dursunbey mahallesi susuz |Video
- 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru nasıl yapılır?
- Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak?
- Marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı marketler açık mı, kapalı mı?
- Bu seneki fitre miktarı ne kadar? 2020 fitre parası kaç lira? Fıtır sadakası zaman ve kimlere verilir?
- Yazılımcı olmak istiyorum ne yapmalıyım? BTK Akademi 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Online eğitim ekranı...
- Son dakika: Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? Resmi açıklama geldi!
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak?