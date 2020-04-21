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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin'den koronavirüs görüşmesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN'DEN ÖNEMLİ TEMAS

Başkan ile lideri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede iki liderin yeni tip koronavirüs pandemisini ele aldıkları belirtti.

Devlet Başkanı ve Cumhurbaşkanı 'ın telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele yanında ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesinde Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldıkları ve enfeksiyonla mücadelede ortak çabayı artırmaya hazır oldukları konusunda birbirlerini bilgilendirdikleri ifade edildi.

Türkiye'nin Rusya'da ve Rusya'nın Türkiye'de kalan vatandaşlarının tahliyesine yönelik iş birliğinin de görüşüldüğü belirtilen açıklamada, iki liderin ayrıca İdlib bölgesindeki durumu istikrara kavuşturmak için 5 Mart tarihli Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundukları bilgisi yer aldı.

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Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasının önemine vurgu yapan Erdoğan ve Putin'in, iki ülke arasındaki nükleer, tarım ve ulaşım sektörlerindeki ortak projeleri de masaya yatırdığı kaydedildi.

Açıklamada, iki liderin, farklı seviyelerde temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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