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Son dakika: Başkan Erdoğan onayladı! Kamu çalışanları 24 Nisan'da idari izinli sayılacak

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Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN ONAYLADI! FLAŞ İDARİ İZİN KARARI

Son dakika haberine göre 'ndan yapılan açıklamada,"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması zorun hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 2020 cuma günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığı'mızca uygun görülmüştür." ifadeleri yer aldı.

İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamu çalışanlarının 'da idari izinli sayılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığı'mızca uygun görülmüştür.''

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