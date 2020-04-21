Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme! Koronavirüs Suriye ve Libya konuları ele alındı |Video

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştir. İki lider görüşmede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisini ele aldıkları belirtti. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan canlı yayında aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi



Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Başkan Erdoğan ile Putin'in iki ülke arasında ve bölgesel meselelerde yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.