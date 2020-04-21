Son dakika: Gürcistan’da koronavirüs nedeniyle 21 Nisan'a kadar alınan OHAL kararı 22 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son dakika haberi; Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 Nisan'a kadar ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 22 Mayıs'a kadar uzatılacağını bildirdi.
Zurabişvili, ulusa sesleniş konuşmasında OHAL'in 22 Mayıs'a kadar uzatılacağını duyurdu.
Ülkede hızla OHAL ilan edilmesinin salgının kontrol altına alınmasında çok etkili bir adım olduğunu vurgulayan Zurabişvili, gelecek 2-3 haftanın kritik olduğunu, kararın bu nedenle alındığını ifade etti.
Diğer yandan basın toplantısını düzenleyen Başbakanlık Sözcüsü İrakli Çikovani de ülke genelinde özel araç kullanımı yasağının 27 Nisan'a kadar süreceğini belirtti.
Bugüne kadar toplam 411 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, 4 kişi hayatını kaybetti, 95 kişi iyileşti. AA
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