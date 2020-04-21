21 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Partili vekillerden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon 325 bin lira destek

Son dakika: AK Partili vekillerden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon 325 bin lira destek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
ABONE OL
AK PARTİLİ VEKİLLERDEN 7 MİLYON LİRA DESTEK!

Son dakika haberine göre 291 milletvekili, Başkan 'ın öncülüğünde başlatılan ''na 7 milyon 325 bin lira destek verdi.

Başkan 'ın, koronavirüs ile mücadele kapsamında, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganı ile başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, milletvekillerinden destek geldi. AK Parti Grup Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 291 milletvekilinin katılımı ile 7 milyon 325 bin lira toplandı. Toplanan para, kampanya hesabına aktarıldı.

TSSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira destek TSSF'DEN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA 100 BİN LİRA DESTEK
Fenerbahçeli futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA BÜYÜK DESTEK
Başkan Erdoğan başlatmıştı! İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan toplam destek miktarı BAŞKAN ERDOĞAN BAŞLATMIŞTI! İŞTE MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA YAPILAN TOPLAM DESTEK MİKTARI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA