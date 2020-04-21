Son dakika: AK Partili vekillerden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon 325 bin lira destek
Son dakika haberine göre AK Partili 291 milletvekili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon 325 bin lira destek verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs ile mücadele kapsamında, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganı ile başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, AK Partili milletvekillerinden destek geldi. AK Parti Grup Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 291 milletvekilinin katılımı ile 7 milyon 325 bin lira toplandı. Toplanan para, kampanya hesabına aktarıldı.
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