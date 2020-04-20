TSSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira destek
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira destek verdiğini duyurdu.
TSSF'den yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz tarafından alınan karar neticesinde dalış ve cankurtaranlar merkezlerimiz adına, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına federasyonumuz öz gelirlerinden karşılanmak üzere 100 bin lira bağışta bulunulmasına karar verilmiştir." denildi.
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