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TSSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira destek

SPOR
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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TSSF'DEN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA 100 BİN LİRA DESTEK

Sualtı Sporları Federasyonu (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan 'na 100 bin lira destek verdiğini duyurdu.

'den yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz tarafından alınan karar neticesinde dalış ve cankurtaranlar merkezlerimiz adına, Sayın 'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına federasyonumuz öz gelirlerinden karşılanmak üzere 100 bin lira bağışta bulunulmasına karar verilmiştir." denildi.

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