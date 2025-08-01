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Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli, tercih listesi nasıl hazırlanmalı? İşte YKS tercih ipuçları ve dikkat edilmesi gerekenler

2025 YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci, en doğru kararı verebilmek için araştırmalarına başladı. Kılavuzun erişime açılmasıyla birlikte tercih maratonu da resmen başlayacak. Bu süreç, adayların kariyer yolculuğunun temelini oluşturacak önemli adımlardan biri. Peki YKS tercihlerinde nelere dikkat edilmeli, tercih listesi nasıl hazırlanmalı? İşte YKS tercih süreciyle ilgili ipuçları ve tavsiyeler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:20 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:22
Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli, tercih listesi nasıl hazırlanmalı? İşte YKS tercih ipuçları ve dikkat edilmesi gerekenler

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci heyecanı başladı. Bu dönemde yapılacak her tercih, yalnızca ön lisans ve lisans eğitimi değil, yıllar sürecek bir kariyeri de şekillendiriyor. Eğitimci Esin Yılmaz Ashkar, üniversite tercihlerinde gözden kaçırılmaması gereken hayati detayları Takvim'e sıraladı. Peki YKS tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? İşte adayların karar verirken mutlaka dikkate alması gereken kritik noktalar ve tavsiyeler…

Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli, tercih listesi nasıl hazırlanmalı? İşte YKS tercih ipuçları ve dikkat edilmesi gerekenler

Tercihler Geleceği Belirliyor

Ashkar üniversite tercihlerinin, sadece bugünü değil, gelecekteki iş yaşamını da belirlediğini vurguladı. Açıklamasında yükselen alanların altını çizerek şu ifadelere yer verdi: "İş dünyasında dijitalleşme, yapay zekâ, sürdürülebilir teknolojiler gibi alanlar hızla yükseliyor. Geleceğin meslekleri; yaratıcı düşünme, esnek çalışma becerileri ve yenilikçi yaklaşımlar isteyen meslekler olacak. Önümüzdeki onlarca yılın kariyer planını bugünden çizmek gerekiyor."

Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli, tercih listesi nasıl hazırlanmalı? İşte YKS tercih ipuçları ve dikkat edilmesi gerekenler

Diploma Tek Başına Yeterli Değil

İşe alım sürecinde mezuniyet belgesi artık tek başına yeterli olmuyor. İş dünyasında diplomanın yanı sıra bazı yetkinlikler de aranıyor. Ashkar, çalışma hayatında öne çıkan özellikleri şu şekilde açıklıyor: "Çalışma hayatında öne çıkanlar, iletişim becerisi, takım ruhu, problem çözme yeteneği gibi özelliklere sahip olanlar. Üniversite sürecinde proje üretmiş, sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer almış, yabancı dilini geliştirmiş ve staj deneyimi yaşamış öğrenciler fark yaratıyor. Üniversite sadece derslere girip çıktığınız bir yer değil; kendinizi donatan bir ekosistem olmalı"

Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli, tercih listesi nasıl hazırlanmalı? İşte YKS tercih ipuçları ve dikkat edilmesi gerekenler

Üniversite Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Eğitimci Esin Yılmaz Ashkar, tercih sürecine geçmeden önce göz önünde bulundurulması gereken önemli noktaları şu şekilde özetledi:

"Adı çok bilinen bir okula yerleşmek ilk bakışta cazip görünse de asıl önemli olan; karakterinize ve hayallerinize uygun bir bölümü seçmektir. Sonuçta seçtiğiniz mesleği 30–40 yıl yapacaksınız. Özellikle teknik alanlarda ise üniversitenin size sunduğu araştırma olanakları, laboratuvarlar, staj ağları ve sizi okurken donatabilme kapasitesi büyük bir avantaj sağlar. Bu nedenle gönlünüzdeki ve size en uygun bölümü seçerken, o bölümü sunan üniversitenin imkânlarını da mutlaka araştırarak karar verin. Üniversitenin altyapısı, akademik kadrosu ve araştırma imkanları da geleceğinizi etkiler."

Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli, tercih listesi nasıl hazırlanmalı? İşte YKS tercih ipuçları ve dikkat edilmesi gerekenler

Tercih Listesi Nasıl Hazırlanmalı?

  • Üniversite ve akademik kadro hakkında detaylı araştırma yapın. Tercih etmeyi düşündüğünüz okulun ve bölümün eğitim kalitesini değerlendirmek için bir üst sınıfta okuyan öğrencilerle iletişime geçin.
  • Geniş havuz oluşturun. Kılavuz açıklanmadan önce araştırmaya başlayın.
  • Başarı sıralamasına uygun sıralama yapın. En çok istediğinizden en az istediğinize doğru listeleyin.
  • Garanti seçenekleri listenin sonlarına yazın. Mezuna kalmak istemeyenler için daha düşük sıralamalı tercihler listenin altına eklenmeli.
  • Yeni açılan programlar araştırın, mevcut benzer bölümlerle karşılaştırın. Teknolojilerin gelişmesi ile gelecekteki iş imkanlarını analiz edin.
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