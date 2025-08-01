Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli, tercih listesi nasıl hazırlanmalı? İşte YKS tercih ipuçları ve dikkat edilmesi gerekenler
2025 YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci, en doğru kararı verebilmek için araştırmalarına başladı. Kılavuzun erişime açılmasıyla birlikte tercih maratonu da resmen başlayacak. Bu süreç, adayların kariyer yolculuğunun temelini oluşturacak önemli adımlardan biri. Peki YKS tercihlerinde nelere dikkat edilmeli, tercih listesi nasıl hazırlanmalı? İşte YKS tercih süreciyle ilgili ipuçları ve tavsiyeler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:22