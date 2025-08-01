Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli, tercih listesi nasıl hazırlanmalı? İşte YKS tercih ipuçları ve dikkat edilmesi gerekenler

Üniversite Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Eğitimci Esin Yılmaz Ashkar, tercih sürecine geçmeden önce göz önünde bulundurulması gereken önemli noktaları şu şekilde özetledi:

"Adı çok bilinen bir okula yerleşmek ilk bakışta cazip görünse de asıl önemli olan; karakterinize ve hayallerinize uygun bir bölümü seçmektir. Sonuçta seçtiğiniz mesleği 30–40 yıl yapacaksınız. Özellikle teknik alanlarda ise üniversitenin size sunduğu araştırma olanakları, laboratuvarlar, staj ağları ve sizi okurken donatabilme kapasitesi büyük bir avantaj sağlar. Bu nedenle gönlünüzdeki ve size en uygun bölümü seçerken, o bölümü sunan üniversitenin imkânlarını da mutlaka araştırarak karar verin. Üniversitenin altyapısı, akademik kadrosu ve araştırma imkanları da geleceğinizi etkiler."