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Mahmut Övür yazdı: 2020 yılı Nobel Barış Ödülü Başkan Erdoğan'a verilmeli

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Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
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2020 YILI NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ BAŞKAN ERDOĞAN'A VERİLMELİ

yazarı , bugünkü köşe yazısında " kime verilmeli?" başlıklı dikkat çeken bir yazsı kaleme aldı. Övür, Her zaman dünyadaki haksızlığa uğrayanların, mazlumların yardımına koşan 'nin sürecinde bile ırk, din, mezhep, zengin, fakir ayrımı yapmadan yardımlarına devam ettiğini vurguladı. Başkan Erdoğan liderliğinde bu yardımların yapıldığının altını çizen Mahmut Övür, "Dünyada öne çıkan siyasi liderlere, aktörlere bakın ya da yardımsever sivil toplum örgütlerine, hiçbiri Başkan Erdoğan kadar ne "dünya barışı"na katkı sunmuş ne de mazlumlara sahip çıkmıştır." ifadelerine yer verdi. Övür "Bu yüzden 2020 yılı Nobel Barış Ödülü Başkan Erdoğan'a verilmeli. Bunu da iki kez o ödülü alan önermeli..." dedi.

İşte yazarı 'ün " kime verilmeli?" başlıklı o yazısı...

"BAŞKAN ERDOĞAN "DÜNYA BARIŞI"NA KATKI SUNMUŞTUR"

Siyasi pencereden bakmayan, ideolojik saplantılarından arınmış bir Nobel komitesi olsa, sizce 2020 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kime verirdi?
Dünyada öne çıkan siyasi liderlere, aktörlere bakın ya da yardımsever sivil toplum örgütlerine, hiçbiri Başkan Erdoğan kadar ne "dünya barışı"na katkı sunmuş ne de mazlumlara sahip çıkmıştır.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON'A MEKTUP

"TÜRKİYE'NİN YARDIMLARI..."

Korona günlerinde 'nin yaptıkları ise inanılmazdı. Türkiye içeride sağlık altyapısı ve ordusuyla koronaya karşı müthiş bir mücadele verirken, dışarıya da dil, din, ırk ayrımı yapmadan, zengin-fakir ülke demeden yardım elini uzatıyordu.
Birileri görmezden gelse de tarih, birçok ülkeden yükselen şu teşekkürleri küresel çağın anlamlı bir dayanışma örneği olarak yazacaktır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (Covid-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum.
DSÖ, güçlü desteğinize minnettardır. Bu ortak tehdidin birlikte üstesinden gelmeyi umuyoruz."
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge:
" adına, Türk hükümetinin göstermiş olduğu dayanışma için kendilerine şükranlarımı ilettim."
Bosna Hersekli gençlerden Türkiye'nin yardımı için Türk halkı ve Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı | Video BOSNA HERSEKLİ GENÇLERDEN TÜRKİYE'NİN YARDIMI İÇİN TÜRK HALKI VE BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI | VİDEO

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve bütün Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz."
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto:
"Müteşekkiriz. Gerçek dost kötü zamanda belli oluyor"
İtalya'dan 10 yaşındaki Ernest Gabrielle Scrocchi:
"Bu zor günlerde yaptığınız yardım ve desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İtalya Türklere minnettar"
Bu tablo bile çok şey anlatıyor.
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İspanya ve İtalya’nın Başbakanlarına mektup! SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN İSPANYA VE İTALYA’NIN BAŞBAKANLARINA MEKTUP!

"ÇÜNKÜ&NBSP;BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE.."


Türkiye, insanların ve ülkelerin kendilerini çok yalnız ve çaresiz hissettiği bir anda, elini uzatarak, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, Karanlığın ardında nice güneşler var" sözleriyle insanlığa umut veriyordu.
Bu tablo tesadüfen ortaya çıkmış değildi, çünkü Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü "adalet ve merhamet" siyasetinin bir sonucuydu ve bir geçmişi vardı.
Arakan'dan Haiti'ye, doğal felaketlerden sosyal yıkımlara, dünyanın neresinde bir sorun yaşandıysa Türkiye, Kızılay ve AFAD'la oradaydı.
Yardım konusunda ABD ve Çin'i bile geride bırakıyordu. Ama en önemlisi Suriye'deki gibi çok sayıda kirli iç savaştan kaçan milyonlarca mülteciye kucak açmasıydı.
Bu dünya barışına katkıydı. Bu açıdan son meselesi başlı başına bir dönüm noktasıydı. Dünyanın en büyük devletleri sessiz kalırken, Türkiye, İdlib'i bombalayarak yok etmeye çalışan Rus ve Esat güçlerini durdurarak binlerce insanı ölümden, 2 milyonu aşkın insanı da olmaktan kurtardı.
Türkiye'nin gönderdiği yardım uçağı Somali'ye ulaştı TÜRKİYE'NİN GÖNDERDİĞİ YARDIM UÇAĞI SOMALİ'YE ULAŞTI

"NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ&NBSP;BAŞKAN ERDOĞAN'A VERİLMELİ"

Bu bile barış ödülü için yeterliydi aslında. Çünkü 100 yılı aşkın süredir özellikle siyasi liderlere verilen Nobel Barış Ödülü'nün Obama örneğinde olduğu gibi "siyaseten" verildiği biliniyordu.
Bu nedenle de sadece barış ödülü değil diğer Nobel ödülleri de son yıllarda ciddi tepki topladı.
Başkan Erdoğan da tepki gösterenlerden biriydi ve geçen yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nün yazar Peter Handke'ye verilmesine sert tepki göstermişti:
"Irkçılığıyla övünen birinin ödüllendirilmesini asla kabul etmiyoruz. Nobel siyasileşmiştir."
Başkan Erdoğan, bu tepkisine rağmen siyasi ömrünü küresel barışa ve "dünya mazlumları"na adayan biri olarak gerçek anlamda barış ödülünü hak etmiyor mu?
Bu yüzden 2020 yılı Nobel Barış Ödülü Başkan Erdoğan'a verilmeli. Bunu da iki kez o ödülü alan önermeli...
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İspanya ve İtalya’nın Başbakanlarına mektup!

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