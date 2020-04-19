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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: "Andok" kod adlı PKK'lı terörist Abdurrahman Kayıhan teslim oldu

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Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
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İÇİŞLERİ: ANDOK KOD ADLI PKK'LI TESLİM OLDU

Son dakika haberine göre; , "5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen "" kod adlı , 'de teslim oldu." açıklamasında bulundu.

emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.

İÇİŞLERİ: "ANDOK" KOD ADLI PKK'LI TESLİM OLDU

Bu kapsamda 5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen ve son olarak Suriye'de faaliyet gösteren, '' kod adlı isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu bugün 'de teslim oldu.



PKK'DAN KOPUŞLAR SÜRÜYOR

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi.
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