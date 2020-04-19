Son dakika: İçişleri Bakanlığı: "Andok" kod adlı PKK'lı terörist Abdurrahman Kayıhan teslim oldu
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, "5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen "Andok" kod adlı Abdurrahman Kayıhan, Mardin Kızıltepe'de teslim oldu." açıklamasında bulundu.İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.
İÇİŞLERİ: "ANDOK" KOD ADLI PKK'LI TESLİM OLDU
Bu kapsamda 5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen ve son olarak Suriye'de faaliyet gösteren, 'Andok' kod adlı Abdurrahman Kayıhan isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu bugün Mardin Kızıltepe'de teslim oldu.
PKK'DAN KOPUŞLAR SÜRÜYOR
Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- TSK'dan kritik operasyon! İşte gurur veren o anlar...
- “Dijital savaş” kimin planı?
- Sistem devreye girdi! Vatandaş anında görecek
- İstanbul'da dev maske operasyonu
- AK Parti'den CHP'li Ataman'a Fox TV ve Sözcü eleştirisi
- Koronavirüs testleri bu odada yapılıyor!
- Türk tipi tedavi yöntemi olumlu sonuç verdi
- 1000 yataklı pandemi hastanesi için çalışmalar devam ediyor!
- Türk karasularını ihlal eden Yunan botu neye uğradığını şaşırdı!
- "2020 yılı Nobel Barış Ödülü Başkan Erdoğan'a verilmeli"
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)
- Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...
- Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göe, hangisi "göçüşme" tanımına uygun bir örnektir?
- Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır?
- Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir?
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?
- Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?
- Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?
- esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?