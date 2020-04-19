Sistem devreye girdi! Vatandaş anında görecek
Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu 'Hayat Eve Sığar' uygulaması tamamen devreye girdi. Sistem vatandaşlara, harita üzerinden riskli bölgeleri anlık olarak görme imkanı vererek oradan uzaklaşmasını sağlayacak.
Geçtiğimiz günlerde, koronavirüs testi pozitif çıkanlara, tanı konulanlarla teması olan risk grubundaki kişilere, kronik rahatsızlığı olanlara izolasyon altında olması gereken yerden başka bir bölgeye gittiğinde bu kişiler adım adım izlenip, sistem devreye girerek uyarı mesajı göndermeye başlamıştı. Uygulama ile şimdi de henüz hastalıkla karşılaşmamış vatandaşların ise harita üzerinden riskli bölgeleri anlık olarak görmesine imkân verilerek oralardan uzak durmaları sağlanacak.
DIŞARI ÇIKANA CEZAİ İŞLEM
Evde takip edilen pozitif vakalar dışarı çıktığı an telefonuna uyarı gelecek, gerekirse emniyet güçleri devreye girebilecek. 3 GSM operatörü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun işbirliğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulamayı, koronavirüs teşhisi alan tüm hastalar akıllı telefonlarına indirmek zorunda olacak. Uyarı mesajına rağmen evden dışarı çıktığı tespit edilen riskli kişilerin durumu emniyet birimleriyle paylaşılarak gerekli cezai işlemler uygulanacak. Cep telefonlarını yanına almadan dışarı çıkanlar ya da telefon kullanmayan kişilerle ilgili yeni takip sistemlerinin gündeme geleceği bildirilmişti.
ONLINE COVID-19 TESTİ
Online COVID-19 testi bulunan uygulamada, kişiye kendisini nasıl hissettiği ve belirtiler soruluyor. COVID-19 olması durumunda kişi derhal sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Herkesin bu uygulamayı yükleyerek kullanmaya başlaması hastalık sonrasındaki temas zincirinin kolayca bulunmasını da sağlayacak.
RİSKLİ KİŞİYLE TEMASI BİLDİRECEK
Hürriyet'in haberine göre; Harita üzerinde risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, duraklar gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de vatandaşlara gösteriliyor. Onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebilen vatandaşlar, onların da riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor. Uygulamada kısa süre sonra yeni özellikler de hizmete sunulacak. Uygulamada geliştirilen akıllı algoritmalar sayesinde vatandaşın riskli kişilerle temas edip etmediğinin gözlemlenmesi sağlanacak. Evde izolasyon altında geçirilen günlerde vatandaşa psikolojik ve sosyal açıdan destek olacak içerikler paylaşılacak.
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