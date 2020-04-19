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Takvim belli oldu! Bayram sonrası kademli çıkış

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2020
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TAKVİM BELLİ OLDU! BAYRAM SONRASI KADEMLİ ÇIKIŞ

Türkiye Kovid-19'la mücadelede yeni bir döneme girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın virüsün düşüşe geçtiğini söylemesinin ardından, takvim planları yapılmaya başlandı. Virüsün gün geçtikte azalan etkisiyle beraber, ’ndan sonra kademeli olarak normalleşme gündeme gelecek. Haziran başında her il için farklı uygulamaya gidilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamalarla umutları yeşertti. Vatandaşların tedbirlere sıkı sıkıya uyduğu takdirde 7 hafta sonra düşüşlerin yaşanacağına dikkat çeken Koca'nın çizdiği bu takvimle ilgili de planlama yapıldığı öğrenildi. Ancak önümüzdeki iki hafta çıkacak verilerin çok önemli olduğu, yeni mücadele takviminin buna göre oluşacağı belirtiliyor.

İKİ HAFTA KRİTİK
Edinilen bilgiye göre toplantılarda, önümüzdeki iki haftalık ve bir aylık süreçlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Alınan kararların uygulaması konusunda sıkıntının sürdüğü, sosyal mesafe ve sokağa çıkmama konusunda ihlaller yaşandığı ifade edildi. Toplantılarda, önümüzdeki bir haftanın kritik olduğu, iki haftalık verilerin de sonraki süreçle ilgili planlamaları belirleyeceği kaydedildi. Buna göre, her ilin pik noktasının farklı tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Sokağa çıkma yasağının hafta sonu ile sınırlı kalması veya daha da genişletilmesine bu verilerin çıkmasından sonra karar verilecek.

HER İLE FARKLI UYGULAMA
Hürriyet'in haberine göre; 'da plato noktasına yaklaşıldığı, ve 'in henüz bu noktadan uzak olduğu belirlendi. Ankara'da ise kontrollü yaşamın diğer iki kente göre daha başarılı olduğu belirtildi. Gelişmelere göre 'nun yeni önerileri gündeme getireceği ifade edildi. 'nın dile getirdiği mayıs ayı takvimine göre, 'ndan sonra kademeli olarak esnemenin gündeme getirilebileceği belirtiliyor. Haziran ayı başında her il için farklı uygulamaya gidilebileceği ifade ediliyor.

Son dakika: Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? SON DAKİKA: ŞEHİR DIŞINA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

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