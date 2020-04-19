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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 19 Nisan Pazar

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Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
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SAĞLIK BAKANI KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Son dakika haberi... , Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 35.344 kişiye Kovid-19 testi yapıldı 3.977 kişiye tanı konuldu. Son 24 saatte 127 kişi hayatını kaybederken iyileşen kişi sayısı 1.523 oldu.

Detaylar geliyor...

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.

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