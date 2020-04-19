Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 19 Nisan Pazar
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 35.344 kişiye Kovid-19 testi yapıldı 3.977 kişiye tanı konuldu. Son 24 saatte 127 kişi hayatını kaybederken iyileşen kişi sayısı 1.523 oldu.
Detaylar geliyor...
Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.
Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2020
https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/3pg0WRQuey
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