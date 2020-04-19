Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 19 Nisan Pazar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 35.344 kişiye Kovid-19 testi yapıldı 3.977 kişiye tanı konuldu. Son 24 saatte 127 kişi hayatını kaybederken iyileşen kişi sayısı 1.523 oldu.

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Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.