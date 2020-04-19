İsteyen istediği gazeteyi ücreti karşılığı aldı! Vefa Sosyal Destek Birimleri; sokağa çıkamayan vatandaşlara gazeteleri ulaştırdı
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de olduğu 31 CHP'li belediye; halk ekmek büfelerinde ücretsiz Sözcü Gazetesi dağıtmıştı. Bu hafta da uygulanan sokağa çıkma yasağında gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halindeki kendi dağıtım araçları, tespit edilen içme suyu dağıtım bayileri ile Vefa Sosyal Destek Birimleri vasıtasıyla evlere servis şeklinde yapıldı. Vefa Sosyal Destek Birimleri’nde görevli kişilerin, vatandaşın istediği gazeteyi evlerine ulaştırdıkları öğrenildi. Ekiplerin, gazete ücretlerini vatandaştan aldıkları ve hiçbir gazetenin ücretsiz verilmediği bildirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkış yasağı uygulandı.
Sokağa çıkma yasağı uygulandığı 31 ilde gazete dağıtımının, gazete şirketlerinin ring halindeki kendi dağıtım araçları, tespit edilen içme suyu dağıtım bayileri ile Vefa Sosyal Destek Birimleri vasıtasıyla evlere servis şeklinde yapıldı.
Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli kişilerin, vatandaşın istediği gazeteyi evlerine ulaştırdıkları öğrenildi. Ekiplerin, gazete ücretlerini vatandaştan aldıkları ve hiçbir gazetenin ücretsiz verilmediği bildirildi.
HALK EKMEK BÜFELERİNDE ÜCRETSİZ SÖZCÜ GAZETESİ DAĞITILDI
Aralarında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de olduğu 31 belediye; halk ekmek büfelerinden ücretsiz Sözcü Gazetesi dağıtmıştı.
Sözcü Gazetesi; "31 ildeki belediyelerle işbirliği yapan SÖZCÜ, okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'daki yüzlerce Halk Ekmek büfesinden, gazeteleriniz SÖZCÜ ve KORKUSUZ'u ücretsiz alabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sözcüsü ve Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı Nadir Ataman'ın, geçtiğimiz hafta Halk Ekmek büfelerinde ücretsiz Sözcü Gazetesi'nin dağıtılmasına aracılık yaptığı ifade ediliyor.
GAZETE ŞİRKETLERİNİN VASITASIYLA GAZETELER EVLERE DAĞITILDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada; hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, gazete dağıtımının gazete şirketlerinin vasıtasıyla evlere servis şeklindeyapılacağı açıklamıştı.
Açıklamada; şöyle denildi:
"Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde medya mensuplarımızın faaliyetlerine devam edebilmeleri ve vatandaşlarımızın gazetelere erişebilmeleri de mümkün olacaktır. Bu kapsamda gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları açık olacak, medya kurumlarının yönetici, görevli ve çalışanları faaliyetlerini sürdürebilecektir. Bu süre boyunca gazete dağıtım şirketleri de açık olacaktır. Gazete dağıtımı sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla evlere servis şeklinde yapılacaktır."
KENAN KIRAN-SABAH
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