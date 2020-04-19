19 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 19 Nisan Pazar
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
19.04.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 19 Nisan Pazar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 35.344 kişiye Kovid-19 testi yapıldı 3.977 kişiye tanı konuldu. Son 24 saatte 127 kişi hayatını kaybederken iyileşen kişi sayısı 1.523 oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
2020 yılı Nobel Barış Ödülü Başkan Erdoğan'a verilmeli
"2020 yılı Nobel Barış Ödülü Başkan Erdoğan'a verilmeli"
Salgın ne zaman pik yapacak?
Salgın ne zaman pik yapacak?
ABD’nin koronavirüs raporu basına sızdı!
ABD’nin koronavirüs raporu basına sızdı!
Başakşehir Şehir Hastanesi yarın açılacak! İşte o görüntüler
Başakşehir Şehir Hastanesi yarın açılacak! İşte o görüntüler
AK Parti'den CHP'li isme Fox TV ve Sözcü eleştirisi
AK Parti'den CHP'li isme Fox TV ve Sözcü eleştirisi
Milli birlik ve dayanışmadan kimler rahatsız?
Milli birlik ve dayanışmadan kimler rahatsız?
İstanbul'da dev operasyon kamerada
İstanbul'da dev operasyon kamerada
Türk tipi tedavi yöntemi olumlu sonuç verdi
Türk tipi tedavi yöntemi olumlu sonuç verdi
“Dijital savaş” kimin planı?
“Dijital savaş” kimin planı?
TSK'dan kritik operasyon! İşte o anlar...
TSK'dan kritik operasyon! İşte o anlar...
Soylu'dan mesaj! Ünlü isimler de destek verdi
Soylu'dan mesaj! Ünlü isimler de destek verdi
Daha Fazla Video Göster