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KKTC'den getirilen 189 Türk vatandaşı Ağrı'da yurtlara yerleştirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2020
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KKTC'DEN GETİRİLEN 189 TÜRK VATANDAŞI AĞRI'DA YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden () 'ya getirilen 189 Türk vatandaşı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 189 kişi, 'den kalkan uçakla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan indikten sonra sağlık kontrolleri ve dezenfeksiyon işlemleri yapılan vatandaşlardan 18'i, ateşlerinin yüksek çıkması üzerine test yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek kendilerini bekleyen otobüslere binen ve otobüslerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'na götürülen vatandaşlar, kayıtları yapıldıktan sonra odalarına yerleştirildi.

Ağrı'ya getirilen vatandaşlardan Mehmet Şanverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi istekleriyle 'ye geldiklerini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Üniversite öğrencisi Dilara Arslan da 'da yaşadığını ancak asıl memleketi Ağrı'ya bu şekilde gelmesinin kendisi için sürpriz olduğunu belirtti.

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