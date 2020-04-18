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Sokağa çıkmaya yasağı olan illerde gazeteler evlere dağıtıldı |Video
30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 17-19 Nisan arasında koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının olduğu illerde ekmekler gibi gazetelerde sokak sokak gezilerek dağıtıldı. A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu Ankara'da gazete dağıtan ekibin zorlu yolculuğuna ortak oldu. Vatandaşların ise gazete alımına ilgisi yoğundu.
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