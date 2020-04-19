CHP’li Sezgin Tanrıkulu'na hakaret ettiği iddia edilmişti! O karardan skandal çıktı
PKK’nın üstlendiği katliamı ‘faili meçhul’ olarak lanse eden CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na cevap yazan Hatice Olgun’a İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 4500 lira para cezası verilmişti. Hakimin yüzünü bile görmediği Olgun hakkında hiçbir sabıka kaydı olmamasına rağmen ‘Hükmün Açıklammasının Geri Bırakılması (HAGB)’uygulamadığı anlaşıldı. HAGB uygulansaydı Hatice Olgun 5 yıl aynı suçu işlememesi durumunda ceza almamış olacaktı.
Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde AK Parti'nin sandık müşahidi olan Mevlüt Bengi 26 Haziran 2018'de terör örgütü PKK tarafından katledildi. PKK, Mevlit Bengi'yi öldürdüğünü kabul etti. Şehit Mevlit Bengi'nin vahşice PKK tarafından öldürülmesi Türkiye toplumu tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
CHP'Lİ TANRIKULU ESİP GÜRLEMİŞTİ!
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise sosyal medya hesabından "Ağrı Doğubeyazıt'ta bakkal Mevlüt Bengi korkunç bir biçimde katledilmiş. Bu bir vahşettir, yargısız infazdır, terördür! Bu vahşeti faili meçhul bırakmamak Hükümetin görevidir" dedi.
TANRIKULU'NA CEVAP: AZ YÜZÜNÜZ KIZARSIN
İletisinde terör örgütü PKK'dan söz etmeyen CHP'li Tanrıkulu'na Hatice Olgun sosyal medyadan "Ne faili meçhulü! Seninkiler yaptı, yapıyor. Bu alçaklığa az yüzünüz kızarsın, kravatlı militanlar" diye bir yorum gönderdi.
Tanrıkulu, kendisine cevap yollayan Olgun'u şikayet etti ve savcılık dava açtı. İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada kendisine 4 bin 500 lira para cezası kesildi.
Olgun'a verilen cezanın altından garip detay çıktı. Mahkeme hakiminin, Hatice Olgun hakkında ceza verirken karar duruşmasında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması(HAGB) uygulamadığı anlaşıldı. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesinde düzenlenen HAGB, 2 yılın altında ceza alan kişilere eğer sabıkası yoksa genellikle uygulanıyor.
Hatice Olgun ise kendisi hakkında kararı beren mahkeme hakimi ile hiç yüz yüze gelmediğini söylüyor. Bu kanaatin nasıl oluştuğunu bilmediğini kaydediyor.
Olgun, "Mahkemenin Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına Yer olmadığına kararı verilmesi bir hak gaspıdır. Hakkımda olumlu kanaat oluşmaması ifadesinin kullanılmasını da anlamıyorum. Yazılı ifademde saygısızca bir ifade kullanmadım. Sayın kelimesiyle mahkemeye hitap ettim. Uygun bir dil kullandım. Hiçbir sabıka kaydım yok. Mahkemenin kararı için itiraz yoluna gideceğim. Bu kararda bir kasıt var. İdeolojik bir karar olduğunu düşünüyorum. Avukatımla itiraz başvurumda bunları da dile getireceğim." dedi. Kaynak: SABAH
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