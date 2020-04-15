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15.04.2020

Koronavirüsle mücadelede filyasyon çalışmaları nasıl yapılıyor? A Haber filyasyon ekibini görüntüledi! İşte çalışmaların merkezi |Video

Türkiye'de koronavirüsle (Covid-19) mücadelede en önemli çalışmalardan biri de filyasyon ekibinin yürüttüğü çalışmalar. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıkladığı filyasyon çalışması ne demek? Çalışmalar nasıl yapılıyor? Koronavirüsle mücadele için Türkiye’de nasıl uygulanıyor? Temaslı filyasyon oranı ne anlama geliyor? A Haber, Ankara'daki filyasyon merkezini görüntüledi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Asiye Çiğdem Şimşek, filyasyon merkezinin çalışmalarını A Haber’e anlattı.

Türkiye'de koronavirüsle (Covid-19) mücadelede en önemli çalışmalardan biri de filyasyon ekibinin yürüttüğü çalışmalar. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıkladığı filyasyon çalışması ne demek? Çalışmalar nasıl yapılıyor? Koronavirüsle mücadele için Türkiye'de nasıl uygulanıyor? Temaslı filyasyon oranı ne anlama geliyor? A Haber, Ankara'daki filyasyon merkezini görüntüledi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Asiye Çiğdem Şimşek, filyasyon merkezinin çalışmalarını A Haber'e anlattı.

İşte Şimşek'in açıklamaları;

TEMASLI FİLYASYON ORANI NE DEMEK?

Yüzde 96 temaslı filyasyon oranı demek pozitif vakanın ve bununla birlikte ailesinin, bütün iş yeri, ev halkına ulaşılması demektir. Yani Ankara genelindeki bütün pozitif vakaların yüzde 96 temaslarının ulaşıldığının göstergesi. Temasların hepsini takip ediyoruz.

RİSK ALTINDAKİ NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Herhangi biri semptomla herhangi bir hastaneye gittiniz, orada muayeneniz yapıldı. Klinisyen hekim tarafından boğaz sürüntünüz alındı. Bunun sonucu çıktığında evde veya başka bir yerde olabilirsiniz. Eğer semptomlarınız ağırsa hastaneye yatırılıyorsun eğer hafif bir semptomunuz varsa evinize gitmiş olabilirsiniz. Bu nedenle size ulaşılıyor. Sizin hastanede verdiğiniz bütün bilgiler bakanlığımızın oluşturduğu halk sağlığı bilgi sistemine düşüyor. Ve biz sizi telefonla arıyoruz. Daha sonra şu an itibariyle nerede olduğunuzu soruyoruz. Evde olduğunuzu söylediğinizde biz diyoruz ki bizden haber bekleyin hazırlığınızı yapın sizi pandemi hastanesine nakil edeceğiz. Bunu dedikten sonra. Kriz koordinasyon merkezine haber veriyoruz. Bizim bildirdiğimiz vakaların nakli yapılıyor ve hastaneye teslim ediliyor. Ama işlemimiz bitmiyor. Biz temaslarınıza ulaşmaya çalışıyoruz.

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