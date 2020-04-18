Son dakika: Corona virüse yakalanan milletvekili var mı? TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıkladı!
Son dakika haberine göre Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Corona virüse yakalanan milletvekili var mı?" sorusuna yanıt verdi. Şentop, pozitif vaka bulunmadığını açıkladı.
TBMM Başkanı Şentop gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şentop milletvekilleri arasında corona virüs pozitif vaka bulunmadığını açıkladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Dünya tarihinin, insanlık tarihinin en vahim, en büyük salgınını yaşıyoruz. Daha önce büyük salgınlar olmuş şüphesiz. Ama bu kadar hızlı yayılan, bu kadar insanı etkileyen bir salgın süreci yok. Ve henüz daha bunun içindeyiz. Nasıl seyredeceği ve sonucunun ne zamana uzanacağı konusunda net bir bilgimiz yok. Ben başta vatandaşlarımız olmak üzere bütün milletimize alınan tedbirlere riayet etmeleri hususunda tekrar hatırlatmada bulunmak isterim. Şüphesiz bu süreci hep beraber atlatacağız. Ama biraz sabır ve azami dikkat gerekiyor bu süreçte.
"MİLLETVEKİLLERİMİZ ARASINDA POZİTİF VAKA YOK"
Son 10 gündür kesintisiz olarak çalıştı Meclisimiz. Nihayet bunları kanunlaştırdık. Bu yoğun sürecin sonunda vekil arkadaşlarımızın arzu eden bir kısmının da şikayetleri üzerine testleri de yapıldı. Bu sürecin sonunda tespit edilen herhangi bir vaka, pozitif çıkan herhangi bir çıkan vaka yok milletvekillerimiz arasında. Meclis çalışanlarımız arasında 6 arkadaşımızla ilgili tespitler yapıldı. Bunlar içinde sağlığına kavuşan arkadaşlarımız da var. Şu anda toplamda, gerek milletvekillerimiz gerekse Meclis çalışanlarımız arasında üzücü derecede bir vakayla karşılaşmadık.
Biz zor dönemlerde; temel hedeflerde mutabık kalan bir millet olduğumuzu tarihin birçok döneminde göstermişiz. Bugün de bunu hatırlamamız lazım. 100'üncü yılın bize böyle de bir mesajı var. Bu şartlar altında biz; birlikte Türkiye olarak ne yapabiliriz diye düşündük. 23 Nisan akşamı geniş katılımlı resepsiyonu yapamayacağız ama onun yerine 23 Nisan akşamı saat 21.00'de hep beraber İstiklal Marşımızı söyleyelim diye bir davetimiz oldu. Bunun olumlu karşılandığını görüyorum. İstiklal Marşı bizi birleştiren temel bir değerimiz. Anayasanın da değişmez maddeleri arasında. İstiklal Marşımızı hep beraber aynı saatlerde aynı heyecanla, aynı heyecanı hissederek bütün milletimizi davet etmiştim. Bu davetimi yine tekrarlıyorum.
Ben de TBMM'nin bahçesinden katılmayı planlıyorum. İnşallah böyle bir heyecanı birlikte yaşarız. Bu yeterli değil ama bugünün şartlarında bunun önemli bir eylem olduğunu düşünüyorum.
MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI
Fezlekeler çok teknik bir konu. Anayasa'nın 83. maddesinde iki farklı düzenleme var. Bunlardan birisi dokunulmazlık. Ancak Meclis'in izniyle bir soruşturma açılabiliyor. Parlamento hakkını korumak için getirilmiştir bir düzenlemedir bu. Bir de Yasama Sorumsuzluğu var. Mutlaktır ve parlamento kararıyla kaldırılamaz. Hangi sözlerin bu kapsama girdiği konusunda farklı değerlendirmeler var. Böyle bir durumda savcılıkların açtığı soruşturmaların Meclis'e fezleke olarak gelmesi tartışılıyor. Dokunulmazlık fezleke sonucunda kaldırılırsa, savcılığın soruşturması sonrasında konunun Yasama Sorumsuzluğuna girip girmediği konusunda karar verilir. Yani bu işlemlerin bir problem teşkil etmediğini söylemek istiyorum.
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