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Son dakika: İçişleri Bakanlığından Türkiye genelinde denetim! Binlerce kişiye ceza yağdı

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Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TÜRKİYE GENELİNDE DENETİM

, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.552 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2.473 şahsa ve 65 yaş üstü 2.868 şahıs olmak üzere toplam 8.893 kişiye idari ve uygulandı.

Corona virüs (Kovid-19) salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Komutanlığı birimleri tarafından bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde eş zamanlı olarak 15:00-24:00 saatleri arasında GÜVEN HUZUR (2020-3) uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada polis ve jandarma ekiplerince anonslarla sık sık vatandaşlara sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralları hatırlatıldı, maske kullanımının önemi vurgulandı ve maske ve el dezenfektanı dağıtıldı.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ
Uygulamada, 31 İlde bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralının özellikle 15:00-24:00 saatleri arasında bozulabileceği düşünülen yerler öncesinden tespit edilerek denetlendi. Bu kapsamda süresiz kapatılan işyerlerinin kapalı olup olmadığı,çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği, semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları vb. iş yerlerinde 10m2'ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı denetlendi.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şahıslar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların söz konusu kısıtlamaya uyumları kontrol edildi. Toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirler denetlendi. 17/04/2020 tarihi saat:24.00'dan sonra uygulamaya giren sokağa çıkma yasağına vatandaşların uyması yönündeki gerekli ikaz ve denetimler 51 bin 170 personel ve 654 dedektör köpeği ile 3.410 noktada gerçekleştirildi.

BİNLERCE KİŞİYE CEZA YAĞDI
Uygulama denetimlerinde; 314.039 şahıs sorgulandı, 364 aranan şahıs tespit edildi, 14 şahıs gözaltına alındı.

8 bin 893 kişiye ve 6.642 iş yerine sahibine adli ve idari işlem uygulandı

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.552 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2.473 şahsa ve 65 yaş üstü 2.868 şahıs olmak üzere toplam 8.893 şahsa idari ve uygulandı. 276.497 araç kontrol edilirken, kontrol edilen araçlardan 385 toplu taşımaya, 114 ticari taksiye ve 6.511 diğer araçlara olmak üzere toplam 7.010 araç sahibine/sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Uygulamada 10.032 park-bahçe, 3.131 mesire-yürüyüş alanı ile 112.850 iş yeri de denetlendi. Süresiz kapatılma kuralını ihlalden 3.598, çalışma saatleri dışında faaliyet yürütmekten 1.265, sosyal mesafe kuralını uygulamamaktan 134 ve 1.645 diğer kural ihlallerinden olmak üzere toplam 6.642 iş yeri sahibine/işletmecisine idari ve adli işlem gerçekleştirildi.

Sokağa çıkma yasağı sonrası denetimler başladı! Polis tek tek ceza kesti SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI DENETİMLER BAŞLADI! POLİS TEK TEK CEZA KESTİ

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