Son dakika: İçişleri Bakanlığından Türkiye genelinde denetim! Binlerce kişiye ceza yağdı
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.552 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2.473 şahsa ve 65 yaş üstü 2.868 şahıs olmak üzere toplam 8.893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.
Corona virüs (Kovid-19) salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde eş zamanlı olarak 15:00-24:00 saatleri arasında TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2020-3) uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada polis ve jandarma ekiplerince anonslarla sık sık vatandaşlara sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralları hatırlatıldı, maske kullanımının önemi vurgulandı ve maske ve el dezenfektanı dağıtıldı.
TEK TEK TESPİT EDİLDİ
Uygulamada, 31 İlde bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralının özellikle 15:00-24:00 saatleri arasında bozulabileceği düşünülen yerler öncesinden tespit edilerek denetlendi. Bu kapsamda süresiz kapatılan işyerlerinin kapalı olup olmadığı,çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği, semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları vb. iş yerlerinde 10m2'ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı denetlendi.
Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şahıslar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların söz konusu kısıtlamaya uyumları kontrol edildi. Toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirler denetlendi. 17/04/2020 tarihi saat:24.00'dan sonra uygulamaya giren sokağa çıkma yasağına vatandaşların uyması yönündeki gerekli ikaz ve denetimler 51 bin 170 personel ve 654 dedektör köpeği ile 3.410 noktada gerçekleştirildi.
BİNLERCE KİŞİYE CEZA YAĞDI
Uygulama denetimlerinde; 314.039 şahıs sorgulandı, 364 aranan şahıs tespit edildi, 14 şahıs gözaltına alındı.
8 bin 893 kişiye ve 6.642 iş yerine sahibine adli ve idari işlem uygulandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.552 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2.473 şahsa ve 65 yaş üstü 2.868 şahıs olmak üzere toplam 8.893 şahsa idari ve adli işlem uygulandı. 276.497 araç kontrol edilirken, kontrol edilen araçlardan 385 toplu taşımaya, 114 ticari taksiye ve 6.511 diğer araçlara olmak üzere toplam 7.010 araç sahibine/sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Uygulamada 10.032 park-bahçe, 3.131 mesire-yürüyüş alanı ile 112.850 iş yeri de denetlendi. Süresiz kapatılma kuralını ihlalden 3.598, çalışma saatleri dışında faaliyet yürütmekten 1.265, sosyal mesafe kuralını uygulamamaktan 134 ve 1.645 diğer kural ihlallerinden olmak üzere toplam 6.642 iş yeri sahibine/işletmecisine idari ve adli işlem gerçekleştirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP’li belediye isyan ettirdi! AK Parti böyle yardıma koştu
- Terör örgütüne darbe! Etkisiz hale getirildiler
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- 'Korona savaşçısı' konuştu: Son bir haftadır...
- Fırınlar ve eczaneler açık mı?
- Corona virüse yakalanan milletvekili var mı?
- Çakıcı'nın tahliye sonrası görüntülerine açıklama geldi
- Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç?
- Prof. Dr. Ovalı'ya bilim insanlarından tepki: Bunun adı şov!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan yıl sonu tahmini! 18 Nisan altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Hayat Eve Sığar uygulaması APP, APK nasıl indirilir? Koronavirüs enfekte yoğunluğu, riskli bölge sorgulama
- 18 Nisan koronavirüs canlı harita! Türkiye vaka yoğun bakım, entube hasta sayısı kaç? Coronadan kaç kişi öldü?
- Fırınlar ve eczaneler açık mı? 18 Nisan sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu! İşte o liste...
- Türkiye il il koronavirüs yoğunluk haritası canlı! 17 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu! Vaka ve ölü sayısı...
- Hafta sonu açık olan yerler: 18 Nisan'da bakkallar, marketler, kargolar, sucular çalışıyor mu, açık mı, kapalı mı?
- Yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank SMS ile destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı! Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama