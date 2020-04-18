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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan duyurdu! ''Sağlık sistemimizin gücüne güç katacak''

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA TWİTTER'DAN DUYURDU! ''SAĞLIK SİSTEMİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan ’nin ilk etabının ’da açılacağını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, '' büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa’nın en büyük kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı 20 Nisan’da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi sağlık sistemimizin gücüne güç katacak.'' ifadelerini kullandı. Bakan Koca paylaşımında Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tanıtımının yapıldığı videoya yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'nın en büyük kapasitesine sahip olan 'nin ilk etabının 'da açılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi sağlık sistemimizin gücüne güç katacak" ifadelerine verdi.

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