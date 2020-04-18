Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan duyurdu! ''Sağlık sistemimizin gücüne güç katacak''
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabının 20 Nisan’da açılacağını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, ''Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı 20 Nisan’da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi sağlık sistemimizin gücüne güç katacak.'' ifadelerini kullandı. Bakan Koca paylaşımında Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tanıtımının yapıldığı videoya yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip olan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da açılacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi sağlık sistemimizin gücüne güç katacak" ifadelerine verdi.
Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi sağlık sistemimizin gücüne güç katacak. pic.twitter.com/dyS36EDFfV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 18, 2020
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