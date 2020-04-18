İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Koloğlu için taziye mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve tarihçi Orhan Koloğlu için taziye mesajı yayınladı. Altun paylaşımında, ''Düşünce dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve tarihçi Orhan Koloğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Türkiye'nin izniyle Bağımsız Libya’nın ilk Başbakanı olan Sadullah Koloğlu’nun oğlu olan Orhan Koloğlu, 91 yıllık ömrüne 90 kitap sığdırmış önemli bir aydınımızdı.'' ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Altun paylaşımında: Düşünce dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve tarihçi Orhan Koloğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Türkiye'nin izniyle Bağımsız Libya'nın ilk Başbakanı olan Sadullah Koloğlu'nun oğlu olan Orhan Koloğlu, 91 yıllık ömrüne 90 kitap sığdırmış önemli bir aydınımızdı.
Düşünce dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve tarihçi Orhan Koloğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 18, 2020
Türkiye'nin izniyle Bağımsız Libya'nın ilk Başbakanı olan Sadullah Koloğlu'nun oğlu olan Orhan Koloğlu, 91 yıllık ömrüne 90 kitap sığdırmış önemli bir aydınımızdı. pic.twitter.com/NqUMMnFzHL
ORHAN KOLOĞLU KİMDİR?
Orhan Koloğlu, 1929'da Konya Kadınhan'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitiren Koloğlu, İstanbul Üniversitesi Yüksek Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu, Strasbourg Üniversitesi'nde doktora yaptı.
1947'de gazeteciliğe başlayan Orhan Koloğlu, farklı gazetelerde, muhabir, yazar ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı.
1964'te basın ataşesi olarak Roma, Karaçi, Paris, Londra ve Beyrut'ta görev yapan Koloğlu, Milliyet gazetesinin Almanya baskısını başlattı. Orhan Koloğlu, 1974 ve 1978-1979'da Basın Yayın genel müdürü oldu.
1978'den itibaren, değişik üniversitelerin tarih ve iletişim fakültelerinde dersler verdi. Libya Al Fateh Üniversitesi'nde doçent olarak çalıştı.
Orhan Koloğlu'nun tarih ve sosyal bilimler konularında yayımlanmış 52 kitabı bulunuyor. Koloğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (iki kez), Sedat Simavi, Yunus Nadi, Afet İnan sosyal araştırma ödüllerini kazandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Şehirlere giriş - çıkış yasağı 15 gün daha uzatıldı
- Bakan Çavuşoğlu açıkladı! 72 ülkeden 105 sefer planlandı
- MSB'den tüyleri diken diken eden askerlik yemini videosu
- THY'den tahliye uçuşlarına ilişkin açıklama
- CHP'li belediye kanunları hiçe sayıyor!
- Az önce açıkladı! ABD'de korkunç rakam
- Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan duyurdu! ''Sağlık sistemimizin gücüne güç katacak''
- Mercedes Kadir kimdir?
- CHP'nin yalan terörü sürüyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)
- Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...
- Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göe, hangisi "göçüşme" tanımına uygun bir örnektir?
- Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır?
- Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir?
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?
- Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?
- Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?
- esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?