İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Koloğlu için taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve tarihçi Orhan Koloğlu için taziye mesajı yayınladı. Altun paylaşımında, ''Düşünce dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve tarihçi Orhan Koloğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Türkiye'nin izniyle Bağımsız Libya’nın ilk Başbakanı olan Sadullah Koloğlu’nun oğlu olan Orhan Koloğlu, 91 yıllık ömrüne 90 kitap sığdırmış önemli bir aydınımızdı.'' ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun paylaşımında: Düşünce dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve tarihçi Orhan Koloğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Türkiye'nin izniyle Bağımsız Libya'nın ilk Başbakanı olan Sadullah Koloğlu'nun oğlu olan Orhan Koloğlu, 91 yıllık ömrüne 90 kitap sığdırmış önemli bir aydınımızdı.

Düşünce dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve tarihçi Orhan Koloğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.



Türkiye'nin izniyle Bağımsız Libya'nın ilk Başbakanı olan Sadullah Koloğlu'nun oğlu olan Orhan Koloğlu, 91 yıllık ömrüne 90 kitap sığdırmış önemli bir aydınımızdı. pic.twitter.com/NqUMMnFzHL — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 18, 2020

ORHAN KOLOĞLU KİMDİR?

Orhan Koloğlu, 1929'da Konya Kadınhan'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitiren Koloğlu, İstanbul Üniversitesi Yüksek Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu, Strasbourg Üniversitesi'nde doktora yaptı.

1947'de gazeteciliğe başlayan Orhan Koloğlu, farklı gazetelerde, muhabir, yazar ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı.



1964'te basın ataşesi olarak Roma, Karaçi, Paris, Londra ve Beyrut'ta görev yapan Koloğlu, Milliyet gazetesinin Almanya baskısını başlattı. Orhan Koloğlu, 1974 ve 1978-1979'da Basın Yayın genel müdürü oldu.

1978'den itibaren, değişik üniversitelerin tarih ve iletişim fakültelerinde dersler verdi. Libya Al Fateh Üniversitesi'nde doçent olarak çalıştı.



Orhan Koloğlu'nun tarih ve sosyal bilimler konularında yayımlanmış 52 kitabı bulunuyor. Koloğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (iki kez), Sedat Simavi, Yunus Nadi, Afet İnan sosyal araştırma ödüllerini kazandı.