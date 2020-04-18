“Mersin’de ekmek dağıtımı yasaklandı” iddiasını ortaya atmışlardı! Mersin Valiliğinden CHP'ye yalanlama!
Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’de koronavirüs salgınına rağmen yalan ve algı operasyonuna devam ediyor. CHP Genel Merkezi’nin kurumsal hesabından, Mersin’de belediyelerin ekmek dağıtmasının yasaklandığı yalanı paylaşıldı. Ancak kısa süre sonra Mersin Valiliği, sokağa çıkma yasağı sürecinde belediyelerin ekmek dağıtmasının yasaklandığı iddialarını yalanladı.
Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'de koronavirüs salgınına rağmen yalan ve algı operasyonuna devam ediyor. CHP Genel Merkezi'nin kurumsal hesabından, Mersin'de belediyelerin ekmek dağıtmasının yasaklandığı yalanı paylaşıldı.
Mersin Valiliği; CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce kamuoyuna yapılan "İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımı yasaklanmıştır" şeklindeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Açıklamada; Mersin'de başta ekmek dağıtımı olmak üzere vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Mersin Valiliği koordinasyonunda, kaymakamların başkanlığında, yerel yönetimler, Fırıncılar Odası ve muhtarların katıldığı toplantıda birlikte karar alınarak organize edildiği hatırlatıldı. Açıklamada; "İlçelerimizde kaymakamlarımız başkanlığında toplanan koordinasyon toplantılarına Büyükşehir Halk Ekmek'ten ilgililer katılmış ve ekmek dağıtımı konusunda ayrı ve özel bir talepleri olmamıştır" denildi.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN EKMEK DAĞITMASININ YASAKLANDIĞI YALANI!
Mersin Büyükşehir Belediyesi; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki kurumsal hesabından açıklamada bulundu ve "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma yasağı sürecinde belediyelerin ekmek dağıtması yasaklanmıştır. Yasağın sürdüğü hafta sonu boyunca Halk Ekmek büfelerimizde ekmek fiyatı 50 kuruş olarak belirlenmiştir" iddiasında bulundu.
TUNCAY ÖZKAN DA YALANA ORTAK OLDU
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, söz konusu yalana ortak oldu ve "AKP, belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımını yasakladı! Korona virüsün tedavisi bulunur bunların hastalığının tedavisi yok! İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yapılan bu zulmü herkes görsün!" iddiasında bulundu.
ÖZKOÇ'TAN TRAJİKOMİK YALAN!
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da, Mersin'de belediyemizin vatandaşa sokağa çıkma yasağı boyunca ücretsiz ekmek dağıtması yasaklandığını öne sürerek, "Gerçekten halka hizmetin engellendiği, trajikomik bir yönetimle karşı karşıyayız..." iddiasında bulundu.
CHP GENEL MERKEZİ DE YALANI PAYLAŞTI
CHP Genel Merkezi'nin kurumsal hesabı da, söz konusu yalana ortak oldu ve "AKP Covid ile değil belediyelerimizle mücadele ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyemizin halka bedava ekmek dağıtımı yasaklandı" iddiasında bulundu.
MERSİN VALİLİĞİ: "VALİLİĞİMİZ KOORDİNASYONUNDA, KAYMAKAMLARIMIZIN BAŞKANLIĞINDA YEREL YÖNETİMLER, FIRINCILAR ODASI VE MUHTARLARLA KARARLAR ALINDI"
Mersin Valiliği; CHP Genel Merkezi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un iddialarını yalanladı.
Açıklamada; şöyle denildi:
"Mersin Büyükşehir Belediyesince kamuoyuna yapılan "İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımı yasaklanmıştır." şeklindeki açıklamalar ve sosyal medyada yapılan haberlerle ilgili olarak:
İlimizde başta ekmek dağıtımı olmak üzere vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları valiliğimiz koordinasyonunda, kaymakamlarımızın başkanlığında yerel yönetimler Fırıncılar Odası ve muhtarların katıldığı toplantıda birlikte karar alınarak organize edilmiştir."
"BÜYÜKŞEHİR HALK EKMEK'TEN İLGİLİLER KATILMIŞ VE EKMEK DAĞITIMI KONUSUNDA AYRI VE ÖZEL BİR TALEPLERİ OLMAMIŞTIR"
"Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bilgilendirilmiş ilçelerimizde kaymakamlarımız başkanlığında toplanan koordinasyon toplantılarına Büyükşehir Halk Ekmek'ten ilgililer katılmış ve ekmek dağıtımı konusunda ayrı ve özel bir talepleri olmamıştır. Büyükşehir Belediyesinin ilgili Genel Sekreteri, Vali Yardımcımızı arayarak konuyu sormuş Vali Yardımcımız da kendilerine ücretsiz ekmek dağıtımının Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla yapılabileceğini ifade etmiştir.
Bu anlamda bir engelleme olmayıp ilimizde birlik ve beraberlik içerisinde dağıtımlar gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda üzüntümüz şudur ki her meseleyi siyasallaştırmak ve bir siyasi çıkar elde etmek bugünün tavrı olmamalıdır."
KENAN KIRAN - SABAH
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