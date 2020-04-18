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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Şehirlere giriş-çıkış yasakları 15 gün daha uzatıldı

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Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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ŞEHİRLERE GİRİŞ - ÇIKIŞ YASAĞI 15 GÜN DAHA UZATILDI

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” ek genelgesi ile büyük şehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, , , , , , , Gaziantep, , İstanbul, İzmir, , , , Konya, , , , Mersin, , , , , , , Trabzon, Van) ile ’a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş/çıkışlar, bu gece saat 24.00’dan itibaren daha önce belirlenen usul ve esaslara göre 15 gün daha uzattı.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği "Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri" ek genelgesi ile büyük şehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, , , , , , , Gaziantep, , İstanbul, İzmir, , , , Konya, , , , Mersin, , , , , , , Trabzon, Van) ile 'a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş/çıkışlar, bu gece saat 24.00'dan itibaren daha önce belirlenen usul ve esaslara göre 15 gün daha uzattı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Şehirlere giriş-çıkış yasakları 15 gün daha uzatıldı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI! ŞEHİRLERE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAKLARI 15 GÜN DAHA UZATILDI

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