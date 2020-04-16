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Şehit Uzman Çavuş Durhan için Hakkari'de tören

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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HAKURK'TA ŞEHİT DÜŞEN ASKERE VEDA

'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 'lı teröristlerin önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Deniz Piyade Muhammet Fatih Durhan (27), 'de düzenlenen tören sonrası memleketi 'ya uğurlandı.

'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, dün terör örgütü 'lı teröristlerce araziye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Deniz Piyade Muhammet Fatih Durhan şehit oldu. Cenazesi helikopterle 'ye getirilen şehit Durhan için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Başkanı Emrullah Gür ile asker ve polisler katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, törende sosyal mesafe kuralı uygulandı. Durhan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören alanına getirildi. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından öz geçmişi okunan şehit Durhan için dualar edildi. Helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan'ın cenazesi, buradan da uçakla memleketi 'ya uğurlandı.



Deniz Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı İzmir'in Foça ilçesinde görev yapan şehit Muhammet Fatih Durhan'ın geçici görevle Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı emrinde olduğu belirtildi.


Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde bir asker şehit oldu IRAK'IN KUZEYİ HAKURK BÖLGESİNDE BİR ASKER ŞEHİT OLDU

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