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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan şehit asker için başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2020
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ERBAŞ'TAN ŞEHİT ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkanı , Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehit olan Durhan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkanı , Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehit olan Durhan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erbaş, Twitter hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Kuzey Irak'ta teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan, Soma Hayber Camisi İmam Hatibi Halil Durhan hocamızın evladı Deniz 'a Allah'tan rahmet, kıymetli hocamıza, ailesine sabır diliyorum. Camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun."

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