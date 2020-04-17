Vatandaştan yardım kolisi dağıtan İBB görevlilerine tepki: Neden sadece CHP’liye veriyorsunuz? İmamoğlu'nun adaleti bu işte
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yalnızca bir eve yardım kolisi bırakarak bölgeden ayrılmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bir vatandaş sert tepki gösterdi. Mahallede 278 hane olduğunu ancak CHP'li vatandaş haricinde kimseye yardım kolisi verilmediğini belirten vatandaş, İBB çalışanlarına "Neden sadece oraya koli bırakıyorsunuz? Diğerleri AK Partili diye mi? Bakın kapısında 2 araba var. Sizin yaptığınız ayıptır. İmamoğlu'nun adaleti bu işte" ifadelerini kullandı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri 278 kişinin oturduğu Sarıyer Yeniköy Mahallesi'nde yalnızca bir kişiye yardım kolisi bıraktı. Belediye çalışanlarına mahallede ikamet eden bir vatandaş tepki gösterdi. Araçlarına binmek üzere olan kişilere, "Neden 278 hane arasında sadece CHP'liye veriyorsunuz?" diyen vatandaşa, geçerli bir yanıt verilemediği görülüyor.
NEDEN SADECE CHP'LİYE VERİYORSUNUZ?
Yeniköy Mahalle Başkanı olduğunu ifade eden kişi, kolileri dağıtanlara, "Kimlere dağıtıyorsunuz? Neden mahallede 1 kişiye veriyorsunuz? CHP'li olduğu için mi? Yeniköy Mahallesi'nde 1 kişiye veriyorsanız, sadece CHP'liye veriyorsanız bu terbiyesizliktir" dedi.
"VERDİĞİNİZ KİŞİNİN KAPISINDA 2 ARABA VAR?"
İBB çalışanlarından biri, "Bir kişi vermedik, olur mu öyle şey?" şeklinde yanıt verdi.
Vatandaş ise, "İkinci bir isim verin bana. Kime bıraktınız?" şeklinde tepki gösterince, İBB çalışanından cevap gelmedi.
Vatandaşın sitemi sürerken, "Yardım bıraktığınız kişinin kapısında iki tane arabası var. İmamoğlu'nun adaleti bu işte. Kendinizden olana var, başkasına yok değil mi?" ifadeleri dikkat çekti.
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