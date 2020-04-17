Son dakika: MSB duyurdu! Çukurca ve Haftanin'de PKK’ya darbe: Hepsi imha edildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada (MSB) "Çukurca ve Irak kuzeyi Haftanin’de devam eden operasyonda terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralarda çok sayıda doçka, roketatar ve havan mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi." denildi.Milli Savunma Bakanlığı, Çukurca ve Irak kuzeyi Haftanin'e operasyon düzenlendiğini açıkladı.
MSB, "Devam eden operasyonda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda çok sayıda doçka, roketatar ve havan mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi." bilgisini paylaştı
SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 4 PKK-YPG’Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
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