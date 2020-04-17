17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! Çukurca ve Haftanin'de PKK’ya darbe: Hepsi imha edildi

Son dakika: MSB duyurdu! Çukurca ve Haftanin'de PKK’ya darbe: Hepsi imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
ABONE OL
2 BÖLGEDE PKK'YA DARBE! HEPSİ İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada () " ve kuzeyi ’de devam eden operasyonda terör örgütü ’ya ait sığınak ve mağaralarda çok sayıda , ve mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi." denildi.

, ve kuzeyi 'e operasyon düzenlendiğini açıkladı.

, "Devam eden operasyonda terör örgütü 'ya ait sığınak ve mağaralarda çok sayıda , ve mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi." bilgisini paylaştı





Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 4 PKK-YPG’Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: MSB, Barbaros fırkateyninin İHA tarafından alınan görüntüsünü paylaştı SON DAKİKA: MSB, BARBAROS FIRKATEYNİNİN İHA TARAFINDAN ALINAN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA