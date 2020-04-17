İBB ekipleri erzak yardımını CHP'lilere mi dağıtıyor? Skandal görüntüler |Video

İBB, maskeleri sadece CHP'lilere mi dağıtıyor? İstanbul Sarıyer Yeniköy mahallesinde yaşanan görüntüler bu soruyu akıllara getirdi. Geçtiğimiz günlerde belediye ekipleri yüzlerce kişinin yaşadığı mahallede maskeleri sadece tek bir eve bıraktı. O anlarda cep telefonu kayıttaydı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri 278 kişinin oturduğu Sarıyer Yeniköy Mahallesi'nde yalnızca bir kişiye yardım kolisi bıraktı. Belediye çalışanlarına mahallede ikamet eden bir vatandaş tepki gösterdi. Araçlarına binmek üzere olan kişilere, "Neden 278 hane arasında sadece CHP'liye veriyorsunuz?" diyen vatandaşa, geçerli bir yanıt verilemediği görülüyor.

NEDEN SADECE CHP'LİYE VERİYORSUNUZ?

Yeniköy Mahalle Başkanı olduğunu ifade eden kişi, kolileri dağıtanlara, "Kimlere dağıtıyorsunuz? Neden mahallede 1 kişiye veriyorsunuz? CHP'li olduğu için mi? Yeniköy Mahallesi'nde 1 kişiye veriyorsanız, sadece CHP'liye veriyorsanız bu terbiyesizliktir" dedi.

"VERDİĞİNİZ KİŞİNİN KAPISINDA 2 ARABA VAR?"

İBB çalışanlarından biri, "Bir kişi vermedik, olur mu öyle şey?" şeklinde yanıt verdi.

Vatandaş ise, "İkinci bir isim verin bana. Kime bıraktınız?" şeklinde tepki gösterince, İBB çalışanından cevap gelmedi.

Vatandaşın sitemi sürerken, "Yardım bıraktığınız kişinin kapısında iki tane arabası var. İmamoğlu'nun adaleti bu işte. Kendinizden olana var, başkasına yok değil mi?" ifadeleri dikkat çekti.