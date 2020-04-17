Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş koronavirüs açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından korona virüs (Covid-19) gündemine dair önemli bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Koca, “Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın." dedi. Bugünkü koronavirüs bilançosunu açıklayan Bakan Koca, "Son 24 saatte 126 kişi vefat etti, bin 542 kişi sağlığına kavuştu" bilgisini paylaştı.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından korona virüs (Covid-19) gündemine dair önemli bir basın açıklaması gerçekleştiriyor.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;



"FİLYASYON ORANIMIZ YÜZDE 97.5'E ULAŞTI"



Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Sokağa çıkmayanlar bu savaşın görünmeyen kahramanlarıdır. Önceki toplantıda benden en çok duyduğunuz kelime Filyasyondu. Bize başarı kazandıran bu yöntemin üzerine gittik. Bunun etkisi bir kez daha görüldü. Salgın hastalık tedavisinde öteden beri bilinen bu yöntem yayılımın önünü kesmekten en etkili yoldur. Virüs 81 il ve bazı köylerimize kadar ulaştı. Sizlere ilk vakamızdan, hastalığın bulaştığı şemayı göstermiştim. İşte bu vaka her hasta için çalıştığımız filyasyonun bir örneğiydi. Filyasyon oranımız yüzde 97.5'e ulaştı.





"65 YAŞ ÜSTÜ POZİTİF ORANI YÜZDE 30'DAN YÜZDE 18'E DÜŞTÜ"

Sağlığa yapılan yatırımların ne kadar doğru olduğunu toplum olarak bir kez daha test etmiş olduk. Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalar için erken tedaviye başladık. Belirti ortaya çıkınca erkenden hastaneye yönlendirilen hastalarda tedavinin sonucunu gördük. Erken tedaviye başlamanın bir başka sonucu da hastanın zatürreye dönüşme hızıdır. Bu doğal olarak yoğun bakım ve entübasyona da yansımıştır. Önce 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkışını kısıtladık. Bu tedbirler netice vermektedir. Bu kısıtlama sonucunda ileri yaşta pozitifte belirgin azalma gözlenmiştir. Kısıtlamadan sonra 65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü.







BAKAN KOCA VEFAT VE VAKA SAYISINI DUYURDU

Hastanelerimizde sağlık personelimiz aynı hız ve gayrette görevine devam etmektedir. Vaka sayımızda artış devam etmektedir. Bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır. Bu saat itibariyle bugün sonucu çıkan 40 bin 270 test ile toplam test sayımız 558 bin 413 oldu.





"ŞÜPHE DURUMUNDA HASTANELERİMİZE BAŞVURUN"

Biz bir İspanya, bir Amerika değiliz. Hastalığa erken müdahale şansımız, mücadele gücümüz var. Bir şüpheniz varsa hiç vakit kaybetmeyin. Size hizmet verecek gücümüz var.

"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ YAKINDA 10 BİNİ GEÇECEK"



İyileşen hasta sayımız yakında 10.000'in üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda. Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde azalıyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAMI TAVSİYE EDİLDİ Mİ?

Sokağa çıkma yasağının faydasını görüyoruz. Bu hafta gündeme gelmedi. Haftaya olabilir. Ancak Bilim Kurulu bir karar almıyor. Tavsiye kararı alıyor bunun altını çizelim.

DÜNYADAN FARKIMIZ BURADA ORTAYA ÇIKTI

Biz başından itibaren süreci Bilim Kurulu öneri ve yaklaşımlarıyla götürmeye çalıştık. Testlerin kimlere yapılması gerektiğinden tutun da hangi hastanın nasıl tedavi edilmesi gerektiğine kadar. Dinamik bir şekilde bu süreci ve yöntemleri sürekli güncelleyen dünyadan farkımızı da ortaya koyan bir yol izledik.

"VAKA ARTIŞ HIZI AZALDI"

Vaka artış hızı azalıyor. Salgın durağanlaşabilir. Önümüzdeki haftalarda plato çizeceğiz. Önümüzdeki günlerde de olursa şaşırmayalım.

"TEDAVİDE KULLANILACAK OLAN İLAÇ"

Sözü edilen ilaç bir firmanın patentli bir ilacı. Ruhsatlı bir ilaçtır.

"HASTALIĞI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Şunu çok rahat söyleyebilirim vakaların Türkiye'de görülmesinden sonra hastalıkla ilgili bilgilenmelerimiz, dünyada olan bilgilenmeden farklı olduğunu gördük. Tedavide nasıl davranılması gerektiğini, nasıl bir seyir olmalı artık iyi biliyoruz. Hastalığı çok iyi bildiğimizi, hastaya yaklaşımımızı geliştirdiğimizi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunlarda Bilim Kurulu, sağlık sistemimizin gücü ve sağlık çalışanlarımızın emeği çok büyük.

"AMERİKA HASTA SEÇERKEN TÜRKİYE'NİN BAŞARISI ORTADA"

Temas, mesafe ve izolasyon için biraz daha sabredelim. Hasta yükünün belli bir kapasitenin üstüne çıkmıyor. Yüzde 60'ın üzerinde bir doluluk yok. Amerika'nın hasta seçtiği dönemde Türkiye'nin durumu ortada. Bu Türkiye'nin başarısı değil mi? Yeni bir dalgalanma olmaması için de tedbirleri elden bırakmamalıyız. Biraz daha sabır diyoruz.

VAKA SAYILARINA KİMLER EKLENİYOR?

Vaka sayısı içinde pozitif olan herkes var.

"TÜRKİYE'DEN BAŞKA ÜLKE YOK"

Dünyada Türkiye dışında sağlık çalışanlarına malzeme veren başka bir ülke yok.