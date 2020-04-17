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Dışişleri Bakanlığı: 15-16 Nisan'da yurt dışında 20 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, ACI RAKAMLARI AÇIKLADI!

Son dakika haberi... , salgını nedeniyle yurt dışında tarihlerinde vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İlk olarak 'de ortaya çıkan ve 150 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse karşı tüm dünyada mücadele devam ediyor. 'de yurt içindeki kararlı mücadelesini sürdürürken yurt dışındaki vatandaşlarının sağlığı ile yakından ilgileniyor ve Türkiye'ye gelmek isteyenler için gerekli adımları atıyor.

HÜZNE BOĞAN AÇIKLAMA

Tüm bilgileri şeffaf şekilde paylaşan Dışişleri Bakanlığından yapılan bir son dakika açıklaması hüzne yol açtı. Yurt dışındaki vatandaşının 'da hayatını kaybettiği belirtildi.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, salgını nedeniyle yurt dışında 15-16 Nisan tarihlerinde 20 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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