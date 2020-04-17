Dışişleri Bakanlığı: 15-16 Nisan'da yurt dışında 20 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında 15-16 Nisan tarihlerinde 20 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.
İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve 150 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse karşı tüm dünyada mücadele devam ediyor. Türkiye'de yurt içindeki kararlı mücadelesini sürdürürken yurt dışındaki vatandaşlarının sağlığı ile yakından ilgileniyor ve Türkiye'ye gelmek isteyenler için gerekli adımları atıyor.
HÜZNE BOĞAN AÇIKLAMA
Tüm bilgileri şeffaf şekilde paylaşan Dışişleri Bakanlığından yapılan bir son dakika açıklaması hüzne yol açtı. Yurt dışındaki 20 Türk vatandaşının 15-16 Nisan'da hayatını kaybettiği belirtildi.
20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında 15-16 Nisan tarihlerinde 20 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.
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