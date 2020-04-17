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TİKA'dan Kosova'ya yardım eli

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Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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TİKA'DAN KOSOVA'YA YARDIM ELİ

'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahibi bin 600 aileye yardım eli Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'dan () geldi. Temel gıda malzemesinden oluşan 32 ton yardım paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahibi bin 600 aileye yardım eli Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'dan () geldi. TİKA, Prizren'de de ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketlerini dağıttı.



'ne bağlı Sosyal İşler Merkezi'nde düzenlenen dağıtım törenine Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, Türkiye Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın ve TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran de katıldı. DHA'ya konuşan Başkonsolos Serdar Özaydın, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de Kosova halkının yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğibi söyledi.

"TÜRK HALKINA MİNNETTARIZ"

Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka da desteklerinden dolayı Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti devleti yetkililerine teşekkür etti. Haskuka, bu zor dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sahip çıktıklarından dolayı "Türk halkına minnettarız" dedi.




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