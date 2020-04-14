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Fahrettin Altun'un komşuları çirkin iddiaları yalanladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile aynı mahallede oturan sanatçı Şükriye Tutkun, basında çıkan haberleri yalanladı. Tutkun, "Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk bir villa koymuşlar fotoğraflarda yalı koymuşlar ama oturduğu yer 50 metre kare bir yer” ifadelerini kullandı.
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