Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 52 gram uyuşturucu, bir hassas terazi, bir tüfek, 10 mermi ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 52 gram uyuşturucu, bir hassas terazi, bir tüfek, 10 mermi ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.