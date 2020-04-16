Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında yapılan denetimler hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığından 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında yapılan denetimler hakkında yapılan açıklamada, "Sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı-müşteriye adli ve idari işlem uygulandı." bilgisi paylaşıldı.

Tüm bakanlıklar corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan denetimleri ve ceza işlemlerini şeffaf bir şekilde paylaşıyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığından 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında yapılan denetimler hakkında yapılan açıklamada,dedi.