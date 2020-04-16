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Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında yapılan denetimler hakkında açıklama

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Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 81 İLDE...

İçişleri Bakanlığından 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında yapılan denetimler hakkında yapılan açıklamada, "Sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı-müşteriye adli ve idari işlem uygulandı." bilgisi paylaşıldı.

Tüm bakanlıklar corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan denetimleri ve ceza işlemlerini şeffaf bir şekilde paylaşıyor.
Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında yapılan denetimler hakkında açıklama | Video SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 81 İLDE 772 SEMT VE MAHALLE PAZARINDA YAPILAN DENETİMLER HAKKINDA AÇIKLAMA | VİDEO


"KORONAVİRÜS KURULLARI"NA UYMAYANA CEZA

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığından 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında yapılan denetimler hakkında yapılan açıklamada, "Sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı-müşteriye adli ve idari işlem uygulandı." dedi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 14 ildeki 41 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası kaldırıldı SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 14 İLDEKİ 41 YERLEŞİM YERİNDE KORONAVİRÜS KARANTİNASI KALDIRILDI
Son dakika: İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: 81 ildeki market denetimlerinde... SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN FLAŞ AÇIKLAMA: 81 İLDEKİ MARKET DENETİMLERİNDE...
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