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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 14 ildeki 41 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası kaldırıldı

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 41 YERDE KARANTİNA KALDIRILDI

, "14 ildeki 41 yerleşim yerinde kararı kaldırılmıştır." dedi. Öte yandan bakanlık "Saat 15.00 itibarıyla 58 ilimizdeki toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır." açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, küresel korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de topyekun mücadele yürütüldüğü bildirildi.

"41 YERDE KARANTİNA KALDIRILDI"

Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarından yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alındığı ve bu kararların titizlikle uygulandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"15.04.2020 günü saat 15.00 itibarı ile 58 ilimizdeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 251 bin 726'dır. Öte yandan 14 ilde, 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır."

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