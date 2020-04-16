Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK'ten iş birliği protokolü: Üniversitelerde seçmeli ders olacak!
Son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, "Gönüllülük Çalışmaları" üniversitelerde seçmeli ders olacak.SON DAKİKA HABERİ: Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, "Gönüllülük Çalışmaları" üniversitelerde seçmeli ders olacak.
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