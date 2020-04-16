Son dakika: YÖK Başkanı Saraç'tan önemli açıklamalar!

Son dakika haberi... YÖK Başkanı Saraç: "Meclisimizden geçen yükseköğretimle ilgili maddeler, sistemin gittikçe daha sağlam bir zemine oturduğunun göstergesi."

YÖK Başkanı Saraç: "Meclisimizden geçen yükseköğretimle ilgili maddeler, sistemin gittikçe daha sağlam bir zemine oturduğunun göstergesi.

YÖK, ilaç, aşı, tohum gibi stratejik projelerde birden fazla üniversitenin katılımıyla ortak araştırma merkezi kurabilecek. Bu, ülke için ilk.

Açıköğretim fakültelerinin gelir fazlalarının belli kısmı ile artık daha fazla öğrencimize öncelikli alanlarda doktora bursu vereceğiz.

Vakıf üniversitelerinde ücretsiz okuyan öğrenci sayısı, geçen seneye göre yaklaşık 10 bin artacak.

Vakıf üniversitelerinde çalışan 23 bini aşkın öğretim elemanına ödenen ücret, devlet üniversitelerindeki emsallerinden düşük olmayacak."

detaylar gelecek...