Oxford aşı programı: Corona virüs aşısı 510 kişide denenecek!
Dünyada corona virüs (Covid-19) aşısı için çalışmalar sürerken test aşamaları da başladı. Oxford Üniversitesi, Kovid-19 aşısı için gelecek hafta insan üzerindeki testlere başlayacaklarını açıklarken testler başarılı olursa Eylül ayında hazır olması beklendiği açıklandı. Oxford Üniversitesi'nde yapılan aşı çalışmalarının sonucuna göre; çeşitli hayvanlar üzerinde yapılan testlerin olumlu sonuç vermesinin ardından gelecek hafta bir sonraki adım olan insan deneylerine başlanacak. İlk aşamada testlerde 510 kişi yer alırken Dünya Sağlık Örgütü DSÖ'ye göre; şu anda dünya üzerinde çalışılan yetmişten fazla aşı bulunuyor.
Corona virüsüne ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken özellikle tedavi ve aşı çalışmaları yakından takip ediliyor. Daily Mail'in haberine göre; Oxford Üniversitesi Eylül ayında milyonlarca insan için aşının hazır olacağını ümit ederken çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Çeşitli hayvanlar üzerinde yapılan testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından gelecek hafta bir sonraki adım olan insan deneylerine başlanacak. 18-55 yaş aralığındaki 510 kişide denenecek olan testlerin oldukça umut verici olduğu söyleniyor. Ekibin geliştirdiği aşı, insanların bağışıklık sistemini güçlendirmede kullanılacak olup corona virüs enjete edilen şempanzelerden alınan antikorları içeriyor.
CORONA AŞISI 510 KİŞİDE DENENECEK!
Oxford aşı programındaki denemeye katılmak için 18-55 yaş arası 510 işe aldı. Araştırmaya liderlik edecek olan isim ise Profesör Adrian Hill olacak. Adrian Hill'in açıklamaları ise şöyle: "Gelecek hafta insan denemelerine başlıyoruz, aşıyı birkaç farklı hayvan türünde test ettik. Oldukça ihtiyatlı bir süreç izledik ancak aşıyı hızlı bir şekilde değerlendirmek durumundayız" dedi.
Oxford Üniversitesi'nde yapılan aşı çalışmalarında, çeşitli hayvanlar üzerinde yapılan testler olumlu sonuçlar verdi.
Araştırmacılar gelecek hafta bir sonraki adım olan, insan deneylerine başlayacak. İlk aşamada testlerde 510 kişi yer alacak.
SONBAHARDA HAZIR OLABİLİR
Oxford Üniversitesi, eylülde milyonlarca insan için aşının hazır olacağını ümit ediyor. Oxford ekibi, birçok uzmanın 18 ay sürebileceğinden korktuğu aşı çalışmalarını yürüten araştırmacılardan sadece biri.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şu anda dünya üzerinde çalışılan yetmişten fazla aşı bulunuyor. Biri Çin'de diğeri ABD'de olmak üzere üç farklı grup insanlar üzerinde denemeleri başlatmıştı.
18-55 YAŞ ARALIĞINDA 510 KİŞİDE DENENECEK
Oxford aşı programındaki denemeye katılmak için 18-55 yaş arası 510 kişiyi işe aldı. Araştırmaya liderlik edecek olan Profesör Adrian Hill "Gelecek hafta insan denemelerine başlıyoruz, aşıyı birkaç farklı hayvan türünde test ettik. Oldukça ihtiyatlı bir süreç izledik ancak aşıyı hızlı bir şekilde değerlendirmek durumundayız" dedi.
Ekibin geliştirdiği aşı, insanların bağışıklık sistemini güçlendirmede kullanılabilecek, corona virüs enjekte edilen şempanzelerden alınan antikorları içeriyor.
BBC'ye konuşan Profesör Hill, aşının üretimini artırmak için para toplamaya çalıştıklarını açıkladı. Hill "Biz bir üniversiteyiz, onlarca doz yapabilen küçük bir ev üretim tesisimiz var. Tabii ki bu dünyaya tedarik edecek kadar yeterli değil" dedi.
İlaç endüstrisi, piyasaya sürülecek aşı için süreyi kısaltmayı umuyor fakat genellikle bu süre 10-15 yılı bulabiliyor. Halk sağlığı yetkilileri, insan denemelerinin başlamasına rağmen potansiyel aşıların doğrulanmasının 18 aya kadar süreceğini söylüyor.
İngiltere'nin baş bilimsel danışmanı geçen ay, aşının 2021'den önce hazır olmasının mümkün olmadığını belirtmişti.
Önde gelen bazı araştırmacılar, araştırmalarda gönüllü olan sağlıklı insanların, bilerek koronavirüs ile enfekte olmalarını istedi.
TEST SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
İlaçlar ve aşılar, insan kullanımı için onaylanmadan önce üç aşamada test ediliyor. İnsanlar üzerinde denenen ilk aşama, güvenlik deneyleri olarak yapılıyor. İkinci aşamada bilim insanlarının doğru dozu hesaplayabilmesi için daha fazla insan üzerinde denemelerin yapılması gerekiyor. Ayrıca bu aşamada, aşı plaseboya karşı da test ediliyor.
Testin son aşaması, uzun bir gözlem süreci boyunca, binlerce insanın teste dahil olmasını içeriyor. Harvard'ın Profesörü Marc Lipsitch de dahil olmak üzere üç bilim insanı süreci hızlandırmak için üçüncü aşamayı atlamayı önerdi.
DİĞER AŞI ÇALIŞMALARI
Dün, biri Çin'den diğeri ABD'deki şirketlerden olmak üzere önde gelen üç aşı adayı olduğu ortaya çıktı. İngiltere'den ekipler de dahil olmak üzere dünya çapında bilim adamları tarafından geliştirilen 67 aşı da insanlarda denemeler için çalışıyor.
ABD merkezli ilaç şirketlerinden Moderna geçen ay insan denemelerine geçmek için onay aldı. Seattle'daki kırk beş katılımcı ise aşının güvenliğini test etmek için mart ayında aşıyı denedi. Katılımcıların testlerde, Kovid-19 kapma şansı yok çünkü aşılar virüsün kendisini içermiyor.
Pennsylvania merkezli biyoteknoloji şirketi Inovio Pharmaceuticals ise geçen hafta insan denemelerine Philadelphia ve Missouri'deki 40 sağlıklı gönüllüyle başladı.
Türkiye'de de 7 farklı aşı projesi üzerinde çalışma yürütülüyor.
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